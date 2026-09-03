A água do mar a norte de Portugal deverá voltar a apresentar temperaturas superiores às registadas no sul nos próximos dias. De acordo com a CNN Portugal, o litoral norte poderá chegar aos 20 graus, enquanto no sul a água deverá manter-se entre os 17 e os 18 graus.
O cenário repete o que já aconteceu durante o passado mês de julho, quando a água do mar esteve mais quente a norte do que a sul.
No que diz respeito às temperaturas do ar, está prevista uma subida no norte do país até sábado. Para domingo, existe possibilidade de aguaceiros fracos.