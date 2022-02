Ainda retidos na Madeira, dois jogadores do F.C.Famalicão foram pais nesta segunda-feira

Após dois anos de ausência de provas, o atleta da Jing-She, Bernardo Vieira voltou a conquistar o título de campeão nacional de Qingda Juvenis -60Kg.

Esta foi a primeira competição nacional oficial, desde o início da pandemia, sob a tutela da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD, e decorreu no sábado, 19 de fevereiro, em Santa Maria da Feira.

Bernardo Vieira, de 16 anos, da Escola Jing-She, entrou em prova para competir na disciplina de Qingda (modalidade de contacto leve do Wushu Kungfu), na categoria Juvenis -60kg. Nesta prova, o atleta defendia o título nacional conquistado em novembro de 2019, altura em que competiu num escalão etário superior ao seu.

O atleta venceu os dois rounds obrigatórios, saindo campeão nacional sucessivo de 2019 e 2022, no respetivo escalão etário e categoria de peso. Esteve acompanhado pelo seu treinador Alexandre Oliveira e pela treinadora Ana Rita Rego, também presidente da Jing-She.

Esta foi a primeira prova oficial de 2022, estando previstos os regionais e nacionais das várias disciplinas das artes marciais chinesas durante o ano. Aguardam também com expectativa as provas internacionais que poderão acontecer já este ano.

Recorde-se que Bernardo Vieira é atleta da Jing-She desde 2011, onde iniciou o seu treino nas Artes Marciais Chinesas e conquistou pódios europeus, nacionais e regionais. Atleta da Seleção Nacional desde 2015, no seu palmarés conta com um 4º lugar no Mundial de Juniores de Wushu no Brasil, 3 títulos de Campeão Europeu de Wushu Kungfu e 3 títulos de vice-campeão europeu, na Rússia, Bulgária e Geórgia, e 5 bronzes europeus conquistados também nesses países.

No currículo nacional, o atleta conta com mais de 50 títulos de campeão nacional de Wushu Kungfu entre 2013 e 2019 e 6 títulos de campeão regional, nos primeiros regionais norte, em 2020.