Ajuda logística, médica e de resgate enviada de Famalicão para os incêndios na Guarda

Quatro equipas da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento (APBS), a partir do centro logístico de Riba d’Ave, seguiram para o distrito da Guarda para prestar apoio nas operações de combate aos incêndios que lavram na região.

A deslocação foi feita “por solicitação do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela”, anunciou a APBS. Os elementos do grupo estão “devidamente preparados e operacionais 24/7, equipados com meios técnicos especializados” para atuar em várias áreas, incluindo “socorro e resgate de animais, evacuação e apoio a populações, emergência pré-hospitalar e logística”.

A associação destaca ainda a disponibilidade de “diversos equipamentos de proteção individual, transporte, contenção e estabilização, adequados a cenários de incêndio, emergência médica e resgate animal”.

“A nossa prioridade será garantir respostas eficazes, seguras e coordenadas em todas as situações de risco que possam surgir neste período crítico de incêndios rurais”, acrescenta a APBS, sublinhando que “a segurança de todos — pessoas e animais — é uma responsabilidade partilhada”.