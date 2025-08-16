Concelho

Ajuda logística, médica e de resgate enviada de Famalicão para os incêndios na Guarda

Quatro equipas da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento (APBS), a partir do centro logístico de Riba d’Ave, seguiram para o distrito da Guarda para prestar apoio nas operações de combate aos incêndios que lavram na região.

A deslocação foi feita “por solicitação do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela”, anunciou a APBS. Os elementos do grupo estão “devidamente preparados e operacionais 24/7, equipados com meios técnicos especializados” para atuar em várias áreas, incluindo “socorro e resgate de animais, evacuação e apoio a populações, emergência pré-hospitalar e logística”.

A associação destaca ainda a disponibilidade de “diversos equipamentos de proteção individual, transporte, contenção e estabilização, adequados a cenários de incêndio, emergência médica e resgate animal”.

“A nossa prioridade será garantir respostas eficazes, seguras e coordenadas em todas as situações de risco que possam surgir neste período crítico de incêndios rurais”, acrescenta a APBS, sublinhando que “a segurança de todos — pessoas e animais — é uma responsabilidade partilhada”.

Abandono de cães e gatos preocupa na região

O distrito de Braga, onde se inclui Vila Nova de Famalicão, está entre os mais afetados pelo abandono e maus tratos de animais de companhia, revela a Guarda Nacional Republicana (GNR). A força de segurança assinala hoje, Dia Internacional do Animal Abandonado, para alertar para a gravidade destes crimes e apelar à responsabilidade dos tutores.

“O abandono e os maus tratos de animal de companhia são crimes puníveis por lei, sendo que a adoção implica um compromisso de responsabilidade e de cuidados permanentes aos animais”, sublinha a GNR.

Segundo os dados, os cães e gatos são os mais frequentemente abandonados, sobretudo durante o verão ou após o Natal, quando alguns animais oferecidos como presente acabam por ser deixados pelos tutores. A GNR reforça que “na impossibilidade de manter o animal durante ausências prolongadas, existem atualmente alternativas seguras e adequadas, nunca sendo o abandono uma opção aceitável”.

Entre 2022 e 2025, a GNR deteve oito pessoas e identificou 755 suspeitos pela prática de abandono e maus tratos de animais em todo o país. A força de segurança afirma estar “na defesa dos valores naturais e ambientais numa perspetiva de alcançar uma melhor segurança e bem-estar para os seres humanos e biodiversidade, destacando o bem-estar animal” e mantém “total disponibilidade para a receção de quaisquer contributos nesta área”, através da linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), do site www.gnr.pt ou do e-mail sepna@gnr.pt.

Famalicão: Morreu jovem de 19 anos ferido em acidente de mota em Joane

O jovem de 19 anos, natural de Airão, Guimarães, que ficou em estado grave após um acidente de viação na noite de quinta-feira, em Joane, Vila Nova de Famalicão, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Braga.

O sinistro envolveu duas motas e ocorreu cerca das 22h00, na Estrada Nacional 206, junto a um posto de combustível na Avenida Dr. Mário Soares.

No acidente ficaram ainda feridas outras três pessoas, que foram transportadas para o Hospital de Famalicão.

“Não consigo entender”: Treinador do Famalicão contesta jogo às 15h30

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, criticou de forma aberta o horário do jogo frente ao Tondela, marcado para este sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Rio Maior. A partida da 2.ª jornada da I Liga foi deslocada devido às más condições do relvado do Tondela, mas o técnico considera que o novo horário não salvaguarda a saúde de adeptos e jogadores.

“Não consigo entender que se jogue às três e meia da tarde, com o país a enfrentar flagelos como incêndios e calor extremo”, afirmou Hugo Oliveira, em conferência de imprensa. “A DGS [Direção-Geral da Saúde] e o SNS [Serviço Nacional de Saúde] recomendam evitar estar ao ar livre até às 17:00. O futebol é para os adeptos e temos de os proteger, tal como à integridade física dos jogadores.”

O treinador sublinhou que a preocupação vai além da sua equipa, apontando que a integridade física de todos os intervenientes deve estar acima de questões logísticas ou televisivas.

O Tondela-Famalicão vai colocar frente a frente o atual líder do campeonato e a equipa que ocupa o 16.º lugar. Apesar do momento positivo do Famalicão, Hugo Oliveira garante que o foco está em manter “profissionalismo, competência e ligação às ideias e princípios de jogo” e não em euforias.

Famalicão já sabe dia e hora da 3ª e 4ª jornadas

O Futebol Clube de Famalicão já conheceu os dias e horas das jornadas 3 e 4 I Liga, com ambição de somar pontos e manter um bom lugar na classificação.

Na 3.ª jornada, a equipa famalicense recebe o Gil Vicente FC, a 24 de agosto, às 15h30.

Já na 4.ª jornada, o Famalicão desloca-se ao terreno da AFS, dia 30 de agosto, às 18h00.

Famalicão: Um ferido em colisão entre veículos na Av. do Brasil

Uma pessoa ficou ferida, na sequência de uma colisão entre viaturas, ocorrida ao início da tarde desta sexta feira, na Avenida do Brasil, junto ao centro de inspeções, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 12h30 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Famalicenses e Famalicão.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Parque infantil em Vermoim vandalizado durante a madrugada

Na madrugada desta sexta-feira, o Parque de Penelas, localizado na freguesia de Vermoim, em Famalicão, foi alvo de atos de vandalismo.

A estrutura em madeira que delimitava o espaço foi partida e arrancada por desconhecidos, deixando o local visivelmente danificado. A situação está a gerar indignação entre a população, que lamenta a destruição de um espaço de lazer muito utilizado pela comunidade.

