Aldeia Natal de Famalicão inaugurada a 22 de novembro

A Aldeia Natal de Famalicão abre as portas no próximo dia 22 de novembro, às 18h00. A informação foi confirmada pela autarquia, que promete muitas novidades na edição deste ano.

Segundo apurou a Cidade Hoje, haverá novos divertimentos e uma nova localização para algumas das atrações. Mantém-se o show multimédia, que tem sido um dos pontos altos da quadra, e surge uma nova área de divertimentos na Praça Mouzinho de Albuquerque.

Todas as novidades deverão ser apresentadas pela Câmara Municipal nos próximos dias.