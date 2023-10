Alegada tentativa de burla a comerciante no centro de Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão recebeu, esta segunda-feira, no Centro de Treinos, os comissários da Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto e da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto. Uma iniciativa que surgiu no âmbito na proposta de candidatura do município de Famalicão a Cidade Europeia do Desporto em 2025.

Miguel Ribeiro, o presidente da SAD do FC Famalicão apresentou o equipamento desportivo que alberga a equipa principal e todas as equipas de formação e afirma que “o Futebol Clube de Famalicão e o município estão e estarão de mãos dadas” no que à candidatura diz respeito.

O líder da SAD famalicense destaca ainda que “a visão ambiciosa que o clube tem demonstrado é transversal ao trabalho que tem desenvolvido a Câmara Municipal de Famalicão para que o desporto faça parte da rotina diária das pessoas”.

Imagem: FC Famalicão