Alerta automobilistas: Novo radar fixo na A7 entre Famalicão e Guimarães instalado e pronto a multar

O Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, em Bairro, recebeu ao final da tarde desta terça-feira, a primeira sessão do Fórum Económico e Social para a Região do Vale do Ave, dedicada ao tema ‘Inovação’. A sessão contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, e da eurodeputada Lídia Pereira que abordou o ‘Relançamento da Economia Europeia por via da Inovação do Tecido Produtivo’. Bruno Silva, presidente do Conselho de Administração da instituição, também participou no encontro.

O fórum, organizado pela Fundação Castro Alves, com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Bairro, pretende ser uma plataforma de debate e partilha de conhecimento, envolvendo todos os atores da região, de modo a que em conjunto sejam desenvolvidas ações que permitam tornar o território económica e socialmente mais resiliente.