Alerta de Mau Tempo: Aviso amarelo pela previsão de aguaceiros e trovoadas

Têm início, na próxima quarta-feira, as Festas Antoninas. O município antecipa que as festividades deste ano «são as maiores de sempre», com o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, a sublinhar que se trata da «maior celebração da tradição, história e identidade do concelho famalicense. As Antoninas são feitas para as pessoas e pelas pessoas e, por isso, merecem ser vividas intensamente por todos nós».

A Câmara Municipal antecipa a presença de milhares de pessoas, desde logo na noite de 12 de junho quando mais de mil marchantes proporcionaram o desfile das Marchas Antoninas. O momento é um dos pontos altos das festas concelhias. Pelo centro da cidade, em direção aos Paços do Concelho, contam-se 8 marchas. A primeira a desfilar é a marcha da Fraternidade Nun’Alvares, de Vale S. Cosme, uma das estreias do ano. O desfile segue com a Casa do Povo de Ruivães, da LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa, da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, da Associação Recreativa e Cultural de Antas, da Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe, da Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira e da Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave.

Recentemente classificadas como Património Cultural Imaterial de Portugal, as Festas Antoninas abrem na noite de quarta-feira, dia, 7 de junho, com o concerto dos Xutos & Pontapés (22 horas, Praça D. Maria II) que regressam treze anos depois desde o último concerto no concelho, em 2010. A banda portuguesa, que tem celebrado ao vivo os 35 anos do álbum “Circo de Feras”, é cabeça de cartaz de um programa para todos os gostos e idades que conta também com Maninho e T-Rex, o famalicense Costinha, entre outros nomes.

São cerca de quarenta atividades distribuídas por sete dias de festa onde não faltará a sardinha assada, as farturas, o manjerico, o algodão doce, os carrosséis, os bailaricos ao som da música popular, a etnografia e o folclore, as marchas infantis, momentos de desporto, como o tradicional Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, e as celebrações de culto ao padroeiro, como a missa e a procissão em honra de Santo António e a distribuição do chamado Pão de Santo António.

Programa completo em www.famalicao.pt.