Alerta de pessoa desaparecida no rio Cávado em Barcelos acaba em falso alarme

O governo português anunciou que irá conceder um apoio financeiro de 30 euros por mês a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade económica. Este apoio será pago ao longo do ano de 2023 e destina-se a todas as famílias com filhos até ao 4º escalão do abono de família.

O anúncio foi feito pelo ministro das finanças, Fernando Medina, durante uma conferência de imprensa realizada esta sexta-feira. Medina sublinhou que este apoio é fundamental para ajudar as famílias que mais precisam neste momento difícil.

No entanto, alguns questionaram se esta medida também beneficiaria a classe média. Em resposta, Medina afirmou que “a generalidade deste programa se destina à classe média”, referindo-se às medidas do pacote da habitação que se concentram neste segmento. Além disso, a medida do IVA zero, que beneficia todas as classes, também irá ajudar a classe média, incluindo as mais altas.

De acordo com Fernando Medina, a implementação deste programa é crucial para ajudar a combater a pobreza e garantir que todas as famílias tenham acesso aos recursos necessários para viver com dignidade. A medida também visa apoiar a recuperação económica do país, ajudando as famílias a aumentar o seu poder de compra e a impulsionar o consumo interno.