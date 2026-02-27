Alerta em Famalicão: Casal de alegados burlões invadem terrenos/casas e abordam idosos

A freguesia de Bairro, no concelho de Vila Nova de Famalicão, está a registar relatos de alegadas tentativas de burla, com especial incidência junto da população idosa.

Segundo informações recolhidas, um casal tem circulado por propriedades privadas, chegando a entrar em terrenos e a abordar moradores. Durante os contactos, questionam sobre a existência de bens valiosos nas habitações, nomeadamente joias, o que tem levantado suspeitas entre os residentes.

Perante a situação, é reforçado o apelo à prudência. A comunidade é aconselhada a não permitir o acesso de desconhecidos às suas propriedades nem a partilhar informações relacionadas com bens pessoais.

Familiares e vizinhos devem também estar particularmente atentos aos mais idosos. Qualquer comportamento suspeito deverá ser comunicado de imediato às autoridades competentes.

A prevenção continua a ser a melhor forma de proteção, num esforço conjunto de toda a comunidade.