Alerta: Famalicense desapareceu de casa durante a noite e está incontatável

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, promovida desde 2012 pela Comissão Europeia, começa este sábado em Famalicão. As atividades decorrem até ao dia 26, em espaço público.

A primeira atividade é já este sábado com a venda de roupas, brinquedos e livros em segunda mão por parte de crianças famalicenses, através de um “Mini Out Of Closet”. O objetivo passa por sensibilizar os mais pequenos para a reutilização e circularidade dos produtos. O evento decorrerá entre as 15h30 e as 19h00, na Praça – Mercado Municipal de Famalicão. A participação, na qualidade de vendedor, carece de inscrição, através do email gsambiental@famalicao.pt, com a indicação do nome da criança e do adulto acompanhante, idade (entre os 6 e os 12), contacto telefónico e indicação da tipologia dos produtos para venda.

No dia 22, quarta-feira, a autarquia, juntamente com a Resinorte e com a EGI – Gestão de Resíduos, promove uma ação de sensibilização para a redução e reciclagem de resíduos, na Praça D. Maria II.

A última ação de sensibilização contra o desperdício alimentar – “Sem Sobras” – será promovida em parceria com a ACIF e os restaurantes do concelho. Assim, entre os dias 18 e 26 de novembro, serão distribuídas caixas plásticas (reutilizáveis) aos restaurantes para que incentivem os seus clientes a levar para casa as sobras das refeições consumidas.

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, assinalada um pouco por toda a Europa, tem por objetivo aumentar a sensibilização para a redução de resíduos.

Todos os anos, as ações mais destacadas são premiadas durante uma cerimónia de entrega de prémios em Bruxelas, no seio das instituições europeias. Desde o início do projeto, foram implementadas mais de 20 mil ações de sensibilização sobre a prevenção de resíduos.