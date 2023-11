Alerta: Grupo tenta furtar viaturas em Lousado

“O papel do Cuidador Informal na sociedade, um longo caminho” é o tema da conferência promovida pela Distrital do PSD, que terá lugar na tarde do próximo sábado, a partir das 15 horas.

No auditório da CESPU, o tema será abordado por Clara Marques Mendes, deputada da Assembleia da República, que vai falar sobre o estado atual do Estatuto do Cuidador Informal; a vereadora Sofia Fernandes, que dará conta das medidas municipais, e Sara Lima, avaliadora externa do Projeto Cuidador Maior terá uma intervenção sobre o impacto desta iniciativa no Município famalicense.

O moderador deste encontro será António Ribeiro, um cuidador.