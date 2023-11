Alerta máximo: Ondas podem chegar aos 15 metros esta quinta-feira (aviso vermelho)

Hospital de Braga com falta de pessoal até sábado: Grávidas devem procurar hospitais vizinhos

O Hospital de Braga sofre novamente com restrições no serviço de Ginecologia e Obstetrícia, com urgências e o bloco de partos condicionados até sábado, devido a problemas na escala de trabalho.

As grávidas devem procurar atendimento nos hospitais vizinhos especializados ou ligar para a Linha SNS 24. Até este sábado, o bloco de partos funcionará apenas para pacientes internadas.