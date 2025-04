Alerta: Tentativa de fraude em nome do Serviço Nacional de Saúde

Na tarde desta segunda-feira, o Médico Pediatra Dr. Gonçalves de Oliveira foi distinguido com a Medalha de Serviços Distintos do Ministério da Saúde – grau ouro -, numa cerimónia que decorreu em Lisboa, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde que teve lugar nas instalações do Infarmed.

Gonçalves Oliveira foi diretor do Serviço de Pediatria do hospital de Famalicão, cargo que exerceu durante vários anos e do qual cessou funções em 2020. Na ocasião foi alvo de uma homenagem na Casa das Artes. Em 2017, foi condecorado Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Comenda de Benemerência.

Para além de todos os méritos que são reconhecidos, de forma unânime, pelos seus pares e pela comunidade, Gonçalves Oliveira deu muito de si à solidariedade e à ação social, por exemplo pelas consultas gratuitas a crianças oriundas de famílias carenciadas, muitas das quais de etnia cigana. Foi por sua iniciativa que foi criada a consulta social de pediatria no Hospital de Famalicão, direcionada para a comunidade cigana e para as famílias mais carenciadas; também ofereceu o seu tempo, uma tarde por semana, às crianças do Centro Social Padre David de Oliveira Martins, em Ruílhe, no concelho de Braga.

O seu altruísmo e profissionalismo são méritos que todos reconhecem ao médico que conta com 74 anos. É também autor de inúmeras publicações, científicas e literárias, foi colaborador de várias publicações, incluindo o jornal CIDADE HOJE e recebeu a Medalha de Benemerência Municipal famalicense em 2011.