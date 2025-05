Alerta: Utente desaparecido da Unidade de Cuidados Continuados de Riba D’Ave

A cidade de Famalicão foi recentemente distinguida pela conceituada revista norte-americana Forbes como um dos oito destinos “secretos” da Europa onde se pode viver bem por menos dinheiro. O artigo, assinado pela jornalista Laura Begley Bloom, destaca Famalicão como uma das cidades europeias ideais para quem procura qualidade de vida, autenticidade e custos de vida acessíveis.

Sob o título “Move To Europe: 8 Secret Towns Where You Can Live Well For Less” (Muda-te para a Europa: 8 cidades secretas onde se pode viver bem por menos), a publicação coloca Famalicão ao lado de destinos como Korčula (Croácia), Ronda (Espanha), Syros (Grécia) e Sozopol (Bulgária).

Segundo a Forbes, Famalicão é “uma cidade vibrante no norte de Portugal, com um forte setor industrial, mas que mantém o charme de uma vila pequena”. O artigo destaca ainda a localização estratégica da cidade — entre Braga e o Porto —, bem como a sua acessibilidade em termos de transportes e custo de vida. “É possível viver com conforto, comer bem e ter acesso a bons serviços, tudo a preços bastante inferiores aos de outras cidades europeias mais conhecidas”, refere Laura Begley Bloom.

A jornalista cita também a consultora imobiliária Kathleen Peddicord, da Live and Invest Overseas, que tem vindo a promover locais menos óbvios para expatriados e nómadas digitais. Peddicord recomenda Famalicão pelo seu equilíbrio entre tradição e modernidade, afirmando que “é uma base excelente para explorar o norte de Portugal, mantendo-se afastado das multidões de turistas”.

Além de Famalicão, outras cidades incluídas na lista da Forbes são Antibes (França), como alternativa sofisticada na Riviera Francesa, e Opatija (Croácia), conhecida pela sua elegância costeira e arquitetura austro-húngara. A diversidade dos locais sugeridos mostra que o velho continente ainda guarda segredos bem preservados para quem procura um estilo de vida europeu com custos moderados.