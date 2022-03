Alguns dos refugiados que chegaram esta terça-feira a Guimarães vieram para Famalicão

A comunidade paroquial de Santa Maria de Arnoso viveu, no passado fim de semana, as tradicionais Solenidades do Senhor dos Passos, celebrações características e próprias do tempo da Quaresma, que são já uma tradição nesta paróquia.

As celebrações, iniciaram-se no sábado, às 20h30, com a Eucaristia, seguindo-se o concerto “Paixão do Senhor”, às 21h15, com a participação dos Arautos do Evangelho.

Na manhã de domingo celebrou-se a Eucaristia dominical em honra do Senhor dos Passos, na igreja paroquial, presidida pelo padre José Pedro, animada pelo grupo coral da paróquia, Eucaristia Jovem e com a colaboração da Confraria do Senhor dos Passos. À tarde, após a receção à Banda Marcial de Arnoso e às autoridades religiosas e civis, seguindo-se, pelas ruas da freguesia a procissão do Senhor dos Passos, presidida pelo Arcipreste Francisco Carreira, embelezada com cerca de duas centenas de figurados, simbolizando personagens e quadros Bíblicos da Paixão de Cristo e enriquecida com os Sermões do Pretório, do Encontro e do Calvário, proferidos pelo padre Manuel António Barbosa Moreira.

O ponto mais emotivo e significativo foi o encontro da imagem de Jesus, com a Sua Mãe, durante o Sermão do Encontro, que contemplou também o canto da Verónica. Depois, a procissão subiu até ao Alto do Calvário, acompanhada pela Banda Marcial de Arnoso, regressando depois à igreja paroquial para o encerramento com o Sermão do Calvário e com o Quadro Bíblico da Morte do Senhor, acompanhado por Sua Mãe, a Senhora das Dores, Maria Madalena e João Evangelista.

Findas as cerimónias, acompanhadas por centenas de fiéis, foram entregues os diplomas aos novos Irmãos da Confraria do Senhor dos Passos.