Aluna da Oficina vence prémio internacional de fotografia

Sofia Ferreira, aluna da Escola Profissional Oficina, foi distinguida com o Prémio Obra Fotográfica Internacional do Ano 2026, na categoria de Animais, atribuído pela APP Imagem.
A aluna, do 11.º ano, é do curso Técnico/a de Audiovisuais da Oficina.
Segundo a Escola, este reconhecimento internacional destaca «o talento, a criatividade e o olhar artístico que a aluna tem vindo a desenvolver ao longo do seu percurso escolar». Acrescenta que o prémio reflete não só a «qualidade do seu trabalho na área da fotografia, como também o empenho e dedicação demonstrados ao longo da sua formação».
A Oficina felicita a premiada e diz que o prémio é um motivo de «grande orgulho para toda a comunidade escolar, servindo igualmente de inspiração para outros alunos que procuram afirmar-se nas áreas artísticas, nomeadamente a fotografia».