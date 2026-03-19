Concelho

Alunos do CMR organizam Torneio de Padel

Os alunos do 11.º ano do ensino secundário do Colégio Machado Ruivo vão promover, no próximo dia 21 de março, o I Torneio de Padel CMR. A iniciativa decorre entre as 08h00 e as 24h00 e pretende proporcionar um dia de convívio, desporto e partilha, aberto à comunidade famalicense.

O torneio inclui várias categorias, pensadas para diferentes níveis e idades, com destaque também para a categoria Kids, destinada a crianças entre os 6 e os 12 anos. Ao longo do dia estão ainda previstas diversas atividades e prémios surpresa para os participantes.

O evento conta com o apoio do CJR Group e da Medium Real Estate, entidades que se associaram à iniciativa para ajudar a torná-la acessível a todos.

As inscrições decorrem até esta quinta-feira e podem ser efetuadas online, através da plataforma PadelTeams.

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Famalicão: Junta de Landim ouve população para dar destino a edifício no centro da freguesia

A Junta de Freguesia de Landim vai ouvir a população para decidir que função deve dar ao edifício do Largo Dr, Fonseca Monteiro. O espaço, instalado numa zona central da freguesia, paredes-meias com a capela e próximo do Mosteiro, estava previsto para café, mas essa não é a vontade da população.

Para que a futura decisão seja a mais consensual possível, o executivo liderado por Joel Oliveira realiza, na noite deste sábado, a partir das 21h30, na sede da Junta de Freguesia, uma sessão de esclarecimento e auscultação da comunidade.

O autarca local, contactado pela Cidade Hoje, revela que a solução encontrada para o edifício – um café – não é muito consensual, «pelo que pretendemos saber, de viva voz, o que a população pretende para o espaço». Uma das hipóteses é que o edifício passe para um espaço polivalente, capaz de receber atividades de vária índole, particularmente culturais e associativas.

Não sendo vinculativa a decisão da comunidade, a Junta de Freguesia tudo fará «para a respeitar». Por isso, «é importante que as pessoas compareçam nesta sessão. Nós temos uma visão para o espaço, mas queremos ouvir todos e, depois, avançar com a solução que melhor sirva a vontade e os intentos da comunidade», garante Joel Oliveira.

Famalicão: «Não há jogos fáceis na I Liga» avisa Pedro Santos (c/vídeo)

Pedro Santos fez, na tarde desta quinta-feira, a antevisão ao jogo com o Nacional, partida da 27.ª jornada da I Liga. O jovem avançado, que já conta com 20 presenças na equipa do Famalicão, analisa o conjunto adversário «como uma equipa muito competitiva, que apresenta um futebol direto e muito ofensivo. Nós temos de estar preparados para isso, porque não há jogos fáceis na I Liga». Apesar da situação aflita do Nacional na classificação, o jovem extremo avisa que não há lugar a facilidades, «porque temos experienciado isso mesmo; por isso apelo ao apoio dos adeptos. Foram muitos importantes no jogo com o Vitória e espero que neste também sejam».

A jogar cada vez mais no conjunto de Hugo Oliveira – «o que quero é estar lá dentro» -, Pedro Santos sente-se bem «na família que é o Famalicão».

O jovem também recordou o primeiro e único golo na I Liga. Foi no Municipal, diante do Tondela. Sentado dentro da área «a bola caiu ali, reagi e correu bem. Foi um golo caricato» e que foi motivo de brincadeira dos colegas, revela.

Confira as declarações do Pedro Santos no vídeo.

Famalicão: Mercadinho da Páscoa valoriza produtos de Ribeirão

No próximo fim de semana, em frente à sede da Junta de Freguesia, decorre o Mercadinho da Páscoa de Ribeirão. No sábado, o espaço estará aberto das 14 às 22 horas e no domingo, entre as 9 e as 12 horas.

O certame pretende valorizar e dar a conhecer os produtos locais, preservando receitas típicas e incentivando os pequenos negócios da região. A animação está garantida pelas atuações da Associação da Graxa e da M Dancers Academy, a partir das 21 horas de sábado.

Famalicão: Queima do Judas dia 5 de abril em Vermoim

A Comissão de Festas de Nossa Senhora da Rosário já anunciou a data para a Queima do Judas e Leitura do Testamento. A iniciativa vai decorrer no dia 5 de abril, no largo da capela de Vermoim, a partir das 21h00.

A animação está garantida com a presença do DJ Pedro Monteiro.

Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira pode entrar na história do clube

O plantel do FC Famalicão pode entrar na história do clube… caso vença o Nacional. Se tal acontecer, alcança a quinta vitória consecutiva em casa, feito nunca antes conseguido pelo clube na principal prova nacional do futebol nacional.

O Estádio Municipal tem sido uma autêntica fortaleza. Foi aqui que o conjunto de Hugo Oliveira venceu o Tondela (3-0), Aves SAD (3-1), Casa Pia (2-0) e Arouca (1-0), uma sucessão de quatro vitórias que iguala as épocas 1990/1991, 2019/2020 e na época passada.

É esperar pelo final da tarde do próximo sábado. Após o último apito do árbitro saber-se-á se um novo registo histórico passa a figurar no clube.

O FC Famalicão tem à venda os bilhetes, mediante as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 2 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público: 10 euros.
A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou no portal da Smartfan
Quem efetuou a compra de bilhete na campanha “2 Jogos por 1” (promovida antes do jogo com o FC Arouca) deverá utilizar o mesmo ingresso; é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 13h30.

Famalicão: Vereador da Educação realça qualidade da Escola Profissional CIOR

A Escola Profissional CIOR recebeu, no dia 16 de março, a visita do vereador da Educação na Câmara Municipal de Famalicão, Pedro Oliveira, que assumiu neste mandato esta pasta. Uma oportunidade para conhecer as instalações, os cursos formativos e o perfil dos alunos.

Pedro Oliveira, acompanhado pelo presidente da CIOR, Amadeu Dinis, começou pelas instalações e espaços de formação do novo CET- Centro Tecnológico Especializado, na área industrial de metalurgia, metalomecânica e afins, onde são lecionados os cursos técnicos de Programação e Maquinação CNC e Desenho/Design Industrial e Projeto e Técnico de Soldadura, este último a iniciar no próximo ano letivo.

O responsável pela pasta da educação conheceu também as oficinas dos cursos de Técnico de Mecatrónica Automóvel, Técnico de Instalações Elétricas e Técnico de Eletrónica e Automação, em termos de espaços e equipamentos onde a componente prática assume um papel central na preparação dos alunos para o mercado de trabalho.

O vereador passou, ainda, pela sala do curso de Técnico de Auxiliar de Farmácia, um espaço que recria uma farmácia real, que lhe proporciona aos alunos experiências de aprendizagem muito próximas das condições e realidades que os esperam como profissionais. A comitiva observou, ainda, atividades dinamizadas pelos alunos do curso de Técnico de Animação e Mediação Comunitária.

Tanto Amadeu Dinis, presidente da direção da CIOR, como o vereador, Pedro Oliveira, realçaram a importância da Escola no Município e na Região, reconhecendo «a importância do ensino profissional na formação de técnicos altamente qualificados num mercado de trabalho cada vez mais exigente, inovador e competitivo, num tecido empresarial diversificado e moderno».