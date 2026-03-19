Alunos do CMR organizam Torneio de Padel

Os alunos do 11.º ano do ensino secundário do Colégio Machado Ruivo vão promover, no próximo dia 21 de março, o I Torneio de Padel CMR. A iniciativa decorre entre as 08h00 e as 24h00 e pretende proporcionar um dia de convívio, desporto e partilha, aberto à comunidade famalicense.

O torneio inclui várias categorias, pensadas para diferentes níveis e idades, com destaque também para a categoria Kids, destinada a crianças entre os 6 e os 12 anos. Ao longo do dia estão ainda previstas diversas atividades e prémios surpresa para os participantes.

O evento conta com o apoio do CJR Group e da Medium Real Estate, entidades que se associaram à iniciativa para ajudar a torná-la acessível a todos.

As inscrições decorrem até esta quinta-feira e podem ser efetuadas online, através da plataforma PadelTeams.