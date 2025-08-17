Amarcultura de Famalicão volta a brilhar na Romaria d’Agonia em Viana do Castelo

A Associação Amarcultura, de Calendário (Vila Nova de Famalicão), participou pela 15.ª vez consecutiva no Cortejo Histórico da Romaria de Nossa Senhora da Agonia, em Viana do Castelo, mantendo o estatuto de único grupo não vianense presente no desfile.

Este ano, o coletivo apresentou a lenda do Rio Lethes, identificando-o com o atual rio Lima. O quadro contou com legionários romanos, um carro alegórico com uma família e um grupo de dança que interagiu intensamente com o público, arrancando fortes aplausos.

O trabalho artístico teve a colaboração da professora Marta Soares, da An-Dança, e da Equipa Espiral, de Braga. O cortejo juntou mais de 3 mil figurantes e atraiu cerca de 150 mil pessoas às ruas de Viana do Castelo.