Amarcultura de Famalicão volta a brilhar na Romaria d’Agonia em Viana do Castelo

A Associação Amarcultura, de Calendário (Vila Nova de Famalicão), participou pela 15.ª vez consecutiva no Cortejo Histórico da Romaria de Nossa Senhora da Agonia, em Viana do Castelo, mantendo o estatuto de único grupo não vianense presente no desfile.

Este ano, o coletivo apresentou a lenda do Rio Lethes, identificando-o com o atual rio Lima. O quadro contou com legionários romanos, um carro alegórico com uma família e um grupo de dança que interagiu intensamente com o público, arrancando fortes aplausos.

O trabalho artístico teve a colaboração da professora Marta Soares, da An-Dança, e da Equipa Espiral, de Braga. O cortejo juntou mais de 3 mil figurantes e atraiu cerca de 150 mil pessoas às ruas de Viana do Castelo.

Clássicos dos Bombeiros Famalicenses premiados em Ponte de Lima

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses participaram, este fim de semana, no XIV Charme das Bielas, em Ponte de Lima, evento organizado pelo Clube Limiano de Automóveis Clássicos.

A corporação apresentou dois veículos históricos: a “Pombinha Branca”, de 1927, e um Cadillac de 1928, recentemente restaurado. O desempenho valeu dois prémios de destaque: o Concours d’Elegance – Best of Show, atribuído ao Cadillac, e o 1.º Prémio para o carro mais antigo, conquistado pela Pombinha Branca.

Uma participação que, segundo os bombeiros, “muito honra” a instituição e os elementos do Quadro de Honra que representaram a casa.

Governo prolonga situação de alerta até terça-feira

O Governo prolongou por mais 48 horas a situação de alerta devido ao risco de incêndios.

A medida entra em vigor às 0h00 desta segunda-feira, dia 18, e mantém-se até às 23h59 de terça-feira, dia 19.

Segundo a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, o prolongamento deve-se às condições adversas, em especial ao vento forte, que agravam o perigo de fogos rurais.

Recorde-se que Portugal está em situação de alerta desde 2 de agosto, devido às temperaturas elevadas e ao elevado risco de incêndios, sobretudo no Norte e Centro do país.

Famalicão: Choque em cadeia na Av. 9 de Julho

O final de tarde deste sábado fica marcado por um choque em cadeia, na Avenida 9 de Julho, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h30, no sentido Brufe – Famalicão e não terá provocado feridos.

A situação provocou algum constrangimento na normal circulação automóvel.

Golo de Elisor dá vitória ao Famalicão frente ao Tondela (0-1)

O Famalicão conquistou este sábado mais uma vitória no campeonato, ao derrotar o Tondela por 1-0, em jogo da 2ª jornada da I Liga, em Rio Maior.

A partida foi muito disputada desde o início, com oportunidades para os dois lados. O Famalicão criou perigo logo nos minutos iniciais, com remates de Mathias de Amorim e Simon Elisor a testarem a atenção do guarda-redes do Tondela. A equipa da casa também respondeu, mas sem conseguir finalizar da melhor forma.

Na segunda parte, os famalicenses assumiram maior controlo e chegaram ao golo decisivo aos 69 minutos. Simon Elisor, um dos jogadores mais ativos em campo, rematou de fora da área e colocou a bola no ângulo superior direito, sem hipóteses para Bernardo Fontes. A jogada contou com assistência de Mathias de Amorim.

Até ao apito final, o Tondela tentou reagir e aproximou-se da baliza adversária, mas a defesa minhota esteve segura e conseguiu segurar a vantagem.

Abandono de cães e gatos preocupa na região

O distrito de Braga, onde se inclui Vila Nova de Famalicão, está entre os mais afetados pelo abandono e maus tratos de animais de companhia, revela a Guarda Nacional Republicana (GNR). A força de segurança assinala hoje, Dia Internacional do Animal Abandonado, para alertar para a gravidade destes crimes e apelar à responsabilidade dos tutores.

“O abandono e os maus tratos de animal de companhia são crimes puníveis por lei, sendo que a adoção implica um compromisso de responsabilidade e de cuidados permanentes aos animais”, sublinha a GNR.

Segundo os dados, os cães e gatos são os mais frequentemente abandonados, sobretudo durante o verão ou após o Natal, quando alguns animais oferecidos como presente acabam por ser deixados pelos tutores. A GNR reforça que “na impossibilidade de manter o animal durante ausências prolongadas, existem atualmente alternativas seguras e adequadas, nunca sendo o abandono uma opção aceitável”.

Entre 2022 e 2025, a GNR deteve oito pessoas e identificou 755 suspeitos pela prática de abandono e maus tratos de animais em todo o país. A força de segurança afirma estar “na defesa dos valores naturais e ambientais numa perspetiva de alcançar uma melhor segurança e bem-estar para os seres humanos e biodiversidade, destacando o bem-estar animal” e mantém “total disponibilidade para a receção de quaisquer contributos nesta área”, através da linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), do site www.gnr.pt ou do e-mail sepna@gnr.pt.

Época da caça começa domingo mas está proibida em espaços florestais

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) esclareceu que, durante o estado de alerta em vigor até domingo, a caça está proibida nos espaços florestais.

“A situação de alerta determina a proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais (…). Por força dessa proibição, a atividade cinegética não poderá ser praticada nessas zonas”, refere o ICNF.

A abertura geral da caça está prevista para domingo, mas fica condicionada ao fim do estado de alerta, decretado devido ao elevado risco de incêndio.