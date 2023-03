Ana Marinho conquista prata no Campeonato Nacional de Corta Mato Curto

FC Famalicão joga com o último com a certeza que «não há jogos fáceis»

A Liga BPI, campeonato nacional feminino, regressa este fim de semana e o Famalicão vai jogar, na tarde de domingo, a casa do último classificado, o Amora. Reconhecendo as diferenças – Famalicão soma 28 pontos e é quinto; Amora apenas tem 3 pontos – o treinador Marco Ramos diz que o jogo só será fácil «se formos sérios». No lançamento deste encontro, na manhã deste sábado na Academia, o treinador avisa que «não há jogos fáceis, nem campos fáceis, mas se formos competentes acredito que vamos vencer o jogo».

Depois do empate com o Benfica, a meio da semana, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o treinador não antecipa alterações na equipa, por forma a dar descanso a alguma atletas. «Vamos olhar para o treino e ver quem está mais disponível para este jogo. Em função da nossa avaliação, vamos colocar em campo a melhor equipa».

Depois de duas partidas consecutivas com o Benfica, de elevado grau de exigência o foco está agora na Liga. Apesar do adversário ser o último classificado, Marco Ramos acredita que as suas atletas não vão relaxar. «Temos uma equipa de profissionais e não tenho dúvidas que estarão focadas. Queremos vencer para subir na classificação, pois queremos muito estar entre os quatro primeiros lugares. Tivemos dois dias para preparar este jogo, podemos ter alguma fadiga, mas temos que estar prontos para lutar pelos três pontos».

Gabriela Vinhas foi a voz do plantel. A jovem jogadora, que sonha chegar à Seleção A, também não espera facilidades no jogo com o Amora. «São onze contra onze e tudo pode acontecer. Vamos entrar com o objetivo de vencer um adversário que quer sair do lugar em que se encontra e nós queremos subir na classificação».

Depois dos dois jogos com o Benfica, Gabriela sente a equipa «motivada e moralizada» para o jogo que é encarado «com toda a seriedade, tal como todos os outros».