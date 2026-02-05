Sociedade

André Ventura quer adiar segunda volta das presidenciais devido ao mau tempo

André Ventura vai pedir o adiamento da segunda volta das eleições presidenciais, marcada para este domingo, 8 de fevereiro.

O candidato considera que as recentes tempestades, que afetaram sobretudo a região Centro do país, podem impedir condições de igualdade para que todos os eleitores possam votar.

Nesta segunda volta, André Ventura disputa a Presidência da República com António José Seguro. O pedido prevê que o ato eleitoral seja adiado por uma semana.

Tráfico de droga: Famalicão envolvido em operação nacional da PSP

Famalicão esteve envolvido numa operação nacional da PSP que levou à detenção de 12 pessoas, entre elas uma mulher, suspeitas de tráfico de droga. A ação incidiu ainda sobre Braga, Guimarães, Lisboa, Coimbra e Évora.

A operação, conduzida entre sábado e terça-feira, resultou na apreensão em várias localidades, incluindo Famalicão, de 2,4 kg de cocaína, 1,7 kg de haxixe e quase meio quilo de MDMA, totalizando dezenas de milhares de doses. Foram também apreendidos cerca de 320 mil euros, 10 viaturas, uma pistola de 9 mm, 59 munições e uma balança de precisão.

Segundo a PSP, os suspeitos residem maioritariamente em Lisboa, Évora, Coimbra, Porto e áreas próximas, sendo a mulher detida natural da Maia.

A investigação, iniciada em 2023, tinha como alvo grupos que atuavam na zona do Porto e forneciam droga diretamente a consumidores, com Famalicão a ser uma das localidades onde a distribuição foi interrompida.

A PSP destaca que a operação permitiu desmantelar parte do fluxo de droga no norte do país e contribuiu para a repressão de crimes que preocupam a comunidade local.

Famalicão: Mário Passos anuncia o envio de mais de 8 mil telhas para Leiria e Santarém

A Câmara Municipal de Famalicão vai enviar cerca de oito mil telhas para apoiar a reconstrução de habitações afetadas pela tempestade Kristin, nos distritos de Leiria e Santarém, regiões mais atingidas pelo mau tempo dos últimos dias.

O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Mário Passos, que manifestou solidariedade para com as famílias, empresas e instituições afetadas, sublinhando que os próximos tempos serão dedicados à recuperação dos prejuízos materiais e também ao apoio emocional das populações atingidas.

A ajuda parte de Famalicão já amanhã, informa o autarca.

Famalicão: Autocarro preso em buraco de grandes dimensões que se abriu no meio de rua

Um autocarro ficou preso num buraco de grandes dimensões, na manhã desta segunda-feira, na Avenida Dr Ângelo Vidal Pinheiro, em Oliveira S.Mateus, Famalicão.

O piso cedeu aquando da passagem do autocarro o que obrigou à imobilização imediata do veículo.

Há registo de dois feridos ligeiros.

Para o local foram acionados bombeiros e Proteção Civil.

O incidente aconteceu às 06h50.

 

Mulher chora abraçada a bombeiro famalicense a falta de apoio na zona centro do país

A imagem partilhada pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses retrata um dos momentos vividos na missão de apoio às populações afetadas pelo mau tempo na região de Leiria. Ao passarem por uma habitação, encontraram uma moradora que tentava subir ao telhado para retirar ramos. Com equipamento e maior segurança, os operacionais ajudaram-na numa tarefa simples.

O gesto teve resposta imediata: em lágrimas, a senhora abraçou e agradeceu ao chefe da equipa de forma sincera e intensa. Um momento que, segundo os bombeiros, explica o motivo de partirem para locais desconhecidos em situações difíceis.

Os operacionais integram um contingente nacional destacado para o Centro do país e cumprem hoje o quarto dia de missão, com ações de limpeza, desobstrução de vias e apoio pré-hospitalar. Do concelho de Famalicão, também participam nesta operação os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave.

Proteção Civil manda nova SMS de alerta: Risco de cheias e inundações nas próximas horas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) enviou, na manhã deste domingo, um novo alerta por SMS à população, devido à previsão de chuva persistente nos próximos dias.

Na mensagem, a Proteção Civil alerta para o risco de cheias e inundações, recomendando que seja evitada a circulação junto a rios e zonas ribeirinhas. É ainda aconselhada a retirada de bens de áreas suscetíveis a inundações.

Este tipo de alerta preventivo é enviado diretamente para os telemóveis, permitindo uma rápida disseminação de informação essencial à segurança das populações. Para mais esclarecimentos, a Proteção Civil disponibiliza a linha telefónica 800 246 246 e o site oficial.

Câmara de Leiria avisa: “Não entreguem mais alimentos e artigos de higiene”

A onda de solidariedade gerada pela passagem da depressão Kristin voltou a confirmar a prontidão dos portugueses em ajudar. Em Leiria, a quantidade de bens alimentares e de artigos de higiene doados já supera as necessidades existentes.

O mau tempo causou várias mortes e deixou centenas de pessoas com casas danificadas, algumas desalojadas e outras em situação de maior vulnerabilidade económica, com maior impacto no distrito de Leiria. Perante este cenário, a resposta da comunidade foi imediata.

Desde quinta-feira, o pavilhão dos Pousos funcionou como centro de recolha de bens destinados às populações afetadas. De acordo com Luís Lopes, vereador da Proteção Civil, os donativos permitiram apoiar quem não conseguiu deslocar-se aos supermercados ainda abertos, tendo também sido distribuídas lonas e plásticos para proteção temporária de habitações com telhados danificados.

Este sábado, a Câmara Municipal de Leiria informou que já não são necessários mais donativos destes bens, uma vez que as quantidades recolhidas ultrapassam as necessidades identificadas, apelando à população para suspender novas entregas.