Animal deu à costa e morreu no areal da Praia do Relógio na Póvoa de Varzim

Os concertos ao pôr do sol no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, despedem-se esta sexta-feira, 25 de agosto, ao som de Salvador Sobral.

Na companhia dos guitarristas André Santos e Manuel Rocha, o aclamado músico português, autor do êxito “Amar Pelos Dois”, encerrará a edição deste ano do Devesa Sunset com uma atuação inédita que revisita o seu último álbum “bpm” (2021) e descortina um pouco de “Timbre”, o próximo registo de originais com edição marcada para 29 de setembro.

No seu regresso a Famalicão, Salvador Sobral junta mais uma vez os guitarristas André Santos e Manuel Rocha. Dois guitarristas, dois universos musicais distintos, mas ambos caracterizados por uma forte densidade emocional e musical, dedilham em conjunto as cordas que acompanham Salvador Sobral.

Recorde-se que pelo palco do Devesa Sunset passaram também este ano os catalães Pol Batlle e Rita Payés, os Cassete Pirata e Bia Maria & Carlos Sanches.

Organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o Devesa Sunset realiza-se desde 2015 e acontece todas as sextas-feiras do mês de agosto, num ambiente descontraído que leva a cultura ao encontro da natureza. Os concertos decorrem junto ao lago do Parque da Devesa, têm início às 19h00 e entrada livre.