Antevisão do clássico Benfica – FC Porto

Não há como fugir, é o jogo grande da jornada. É em casa que o Benfica joga o primeiro clássico da temporada a contar para a Primeira Liga Portuguesa. Na reedição da Supertaça, os encarnados esperam o mesmo resultado: a vitória. Roger Schmidt não tem nenhuma baixa pelo que são esperadas alterações no onze, principalmente na posição de lateral esquerdo. Com Bernat e Jurásek disponíveis, Aursnes poderá ser devolvido a posições mais avançadas. Os adeptos estão ansiosos, e não vão querer perder os resultados ao vivo da Liga Portugal.

Há várias dúvidas para Roger Schmidt responder na sexta-feira. António Silva voltará ao onze, ou Morato continuará a ser titular? Qual o lateral esquerdo utilizado? Se Aursnes abadonar a linha defensiva será integrado no meio-campo ou na meia-esquerda? Quem fará companhia a Kokçu no meio-campo. Petar Musa ou Arthur Cabral na frente? Mais certo será o lado estratégico do encontro com Roger Schmidt a ter de procurar a melhor maneira de superar a pressão adversária.

Do outro lado do campo e depois de celebrar o aniversário, o Porto quer aumentar a distância para o rival na tabela. Com 16 pontos e na liderança partilhada com o Sporting, os dragões bem podem agradecer aos descontos pela posição privilegiada na tabela. Depois de mais uma vitória alcançada já depois dos 90, a equipa de Sérgio Conceição quer os três pontos, independentemente da posição dos ponteiros no relógio.

Pepe é dúvida até aos fim, mas Danny Namaso está recuperado e deve regressar ao banco. Sem Zaidu e Iván Marcano, David Carmo e Wendell podem continuar a ganhar pontos junto de Sérgio Conceição que costuma preparar muito bem os encontros grandes. Montar a pressão ideal para sufocar a saída de bola benfiquista e recuperar bolas em terrenos avançados é o grande objetivo do Porto que quer voltar a vencer na Luz.

Jogadores a observar: Num jogo em que é expectável que o Benfica ameace em transição, Rafa vai ser uma das esperanças encarnadas. Terá várias vezes a marcação apertada de Alan Varela que já agarrou o lugar no onze titular.

Hot Stat: Nos últimos 10 anos, o Benfica soma apenas duas vitórias em jogos no Estádio da Luz no Campeonato diante do Porto. São cinco derrotas, três empates e jogos ganhos só em 2013/14