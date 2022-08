Antevisão por Rui Pedro Silva do F.C.Famalicão x S.C.Braga desta sexta-feira (vídeo)

Esta quarta-feira há cinema ao ar livre para ver no Parque da Devesa.

A partir das 22h00 estará em exibição o filme Belle.

SINOPSE

Após a morte da mãe, de quem era muita próxima, Suzu afastou-se dos amigos e isolou-se no seu próprio mundo. Certo dia, enquanto navega pela internet, entra no mundo U, um universo virtual com mais de cinco mil milhões de membros, onde sente ter finalmente a oportunidade de recomeçar uma “nova vida”. Naquele lugar, longe da penosa realidade em que tem vivido, Suzu transforma-se em Belle, uma cantora pop muito famosa, segura de si e admirada por todos. Inspirado na história de “A Bela e o Monstro”, o famoso conto de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780), este filme de animação foi escrito e realizado pelo japonês Mamoru Hosoda, também autor de “O Rapaz e o Monstro” e “Mirai” (nomeado para Óscar e Globo de Ouro na categoria de melhor filme de animação). Estreado no Festival de Cinema de Cannes,onde foi ovacionado durante 14 minutos, “Belle” foi o terceiro filme japonês mais visto no seu país em 2021.