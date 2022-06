Na noite desta segunda-feira é colocado um ponto final na edição deste ano das Festas Antoninas. O encerramento acontece com o concerto de Diogo Piçarra que, entre êxitos como “Vem dançar comigo”, “Coração”, “Anjos”, “Dialeto”, “Tu e Eu”, vai apresentar o novo single, chamado “Sorriso”.

O jurado da edição portuguesa do programa “The Voice” tem atuação marcada para as 22h00, no anfiteatro do Parque da Devesa local que será palco da sessão piro musical, pelas 24 horas.

Desde a passada quinta-feira, foram cinco dias de plena festa e folia, com vários momentos musicais, culturais, desportivos, religiosos e recreativos que trouxeram à cidade milhares de pessoas. Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia covid-19, as Antoninas regressam em força «e de forma intensa», regista o presidente da Câmara Municipal. Têm sido dias «fantásticos que os famalicenses e quem nos visitou souberam desfrutar. Estamos todos muito felizes pelo regresso das festas que permitiram que os famalicenses pudessem sair à rua para conviver e encontrar-se com os amigos».

Esta foi, também, avança Mário Passos, «uma oportunidade para as associações mostrarem a sua dinâmica e bairrismo, uma vez que grande parte das atividades tiveram o seu apoio, colaboração e participação». Além de tudo isto, o autarca salienta que as festas do concelho trouxeram «outro dinamismo económico à cidade, não só pelos famalicenses, mas também por todos aqueles que nos visitaram».