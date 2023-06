Antoninas: Crianças desfilam na segunda-feira à tarde (nas ruas ou no Pavilhão Municipal)

Prosseguem, este sábado, as Festas Antoninas. O quarto dia de festividades contempla inúmeras iniciativas, encerrando com o concerto de T-Rex e o arraial Toninho´s, na Praça D. Maria II.

Confira toda a programação deste sábado:

08h00 Open Taça de Portugal Alex Ryu Jitsu (Artes Marciais), no Pavilhão Municipal das Lameiras, organizado pela Federação Portuguesa Alex Ryu Jitsu

09h00 Torneio de Futebol – CALENDAS CUP, para clubes do concelho, escalão Sub12. O torneio terá lugar no Campo de Jogos da Lage, em Calendário, numa organização da União Desportiva de Calendário.

09h00 Torneio Street Basket – Antoninas 2023, para escalões de formação, nos campos de Street Basket do Parque da Juventude

09h00 IV Torneio Filipe Vale – Santo António. Trata-se de uma organização do Bairro FC para o escalão sub-16 e que vai decorrer no campo de jogos da coletividade bairrense.

09h00 16.ª Caminhada Camiliana “Famalicão a Seide”, com concentração junto à Igreja Paroquial de Antas. Os participantes, muito trajados a rigor, vão caminhar até à Casa de Camilo Castelo Branco, passando por várias ruas de Antas, Requião, Seide S. Paio até Seide S. Miguel. Esta caminhada tem a colaboração teatral e cénica da GRUTACA, Grupo de Teatro Amador Camiliano; GRUCAMO, Grupo Caminheiros de Montanha; Fraternidade Nun´Alvares de Avidos; CNE de Landim, CNE de Seide e CNE de Castelões, Confraria de Bicicletas Antigas de Seide S. Paio. A colaboração musical está a cargo d´Os Divertidos, Grupo de Zés P’reiras e Musical; Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense.

09h00 XVII Dia do Dador de Sangue Famalicense

09h00 Missa pelos dadores de sangue – Igreja Matriz Antiga

09h00 – 13h00: Recolha de Dádivas de Sangue (Serviços Educativos-Parque Devesa)

09h30 – Passeio/Caminhada Solidária, no Parque da Devesa

10h30 – Gala Solidária IPO/Mim’Art-SPA, na Concha Acústica, do Parque da Devesa.

13h00 – Sessão Solene, com entrega de Galardões a dadores de sangue e, com animação pela ACAFADO, no Centro Pastoral de Santo Adrião – Famalicão.

10h00 Raid Todo O Terreno

Prova com viaturas 4×4 todo o Terreno

Local: Parque de Estacionamento do Topo Sul do Estádio Municipal

Organização: Clube Aventura de Famalicão

15h00 9º “Tocá Bombar”, com Os Divertidos, Associação do Grupo Zés P’reiras e Musical (Delães); Grupo de Bombos e Gigantones de Fragoso (Barcelos); Grupo de Zés P’reiras “UNIDOS DA PARÓDIA” (Amarante); Associação Ida e Volta (Braga); Os Delaenses – Associação Musical E Recreativa (Delães). Percurso | Rua Manuel Pinto de Sousa, Rua Adriano Pinto Basto; Alameda D. Maria II; Rua Lourenço da Silva Oliveira, Rotunda D. Sancho I.

15h30 Desfile Etnográfico e Festival de Folclore a partir da Rua Manuel Pinto de Sousa, Rua Adriano Pinto Basto; Alameda D. Maria II; Rua Lourenço da Silva Oliveira e Rotunda D. Sancho I.



O festival, com a participação dos vários grupos famalicenses, decorrerá em três palcos: um instalado na Praceta Cupertino de Miranda (Praça D. Maria II, topo norte), outro na Praça D. Maria II (topo sul) e o terceiro na Praça – Mercado Municipal

16h00 Finais da Taça Concelhia de Futsal

Local: Pavilhão Municipal Municipal

Organização: Associação de Futebol Salão Amador

19h00 Concurso Especial Antoninas – Columbofilia

Local: Praça 9 de Abril

Organização: Sociedade Columbófila de Famalicão

22h00 T-Rex

Local: Praça D. Maria II

00h às 04h00 Toninho’s

Local: Praça D. Maria II