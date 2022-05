Antoninas: Há Arraial Toninhos dia 11 de junho

A empresa Riopele está a investir 3,3 milhões de euros na formação dos seus colaboradores, no âmbito do programa de Capacitação de Clusters de Competitividade.

Segundo o empresário José Alexandre Oliveira, com esse projeto de formação autónoma, «a Riopele busca responder à necessidade premente de investir na qualificação de seus funcionários», atuando tanto no «nível operacional quanto organizacional». O presidente do conselho da administração da empresa considera esta aposta na formação dos seus colaboradores como decisiva «para atingirmos a ambiciosa meta de 80% dos produtos Riopele terem uma base sustentável até 2025».

Na última década, a histórica empresa aumentou mais de 20% o número de funcionários chegando aos 1083.

Em 2021, os colaboradores eram, em média, 63% homens e 37% mulheres. A média de idades é de 41 anos, e as profissionais do sexo feminino ocupam 42% dos cargos de liderança. Além disso, em média, os funcionários estão na empresa há 13 anos e 22% do total tem menos de 30 anos.

Em termos de recursos humanos, uma das maiores apostas da Riopele foi feita no departamento de P&D. Atualmente, mais de cem profissionais investem no desenvolvimento de soluções inovadoras para clientes internacionais, uma vez que mais de 95% das vendas da empresa são direcionadas para esses clientes.