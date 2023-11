António Costa apresenta demissão ao Presidente da República

No último fim-de-semana, cinco indivíduos com idades entre 24 e 44 anos foram detidos em Vila Nova de Famalicão por conduzirem veículos em estado de embriaguez, com níveis de alcoolemia entre 1,316 e 1,549 g/l.

As detenções ocorreram durante uma operação de fiscalização de trânsito, e os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial da comarca de Vila Nova de Famalicão.