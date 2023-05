António Costa felicita equipa do F.C.Famalicão que conquistou Taça de Portugal

Famalicão: Cobra com 1.30m encontrada no interior de habitação

Uma cobra rasteira de escada juvenil, com 1.30m, foi encontrada no interior de uma habitação, na freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão.

O animal, apesar de inofensivo, gerou algum alarme. A proprietária da moradia deu conta da presença do réptil através do comportamento da gata que, sem motivo aparente para tal, estava muito agitada.

A cobra foi resgatada pela Brigada Animal do CROA de Famalicão e, posteriormente, devolvida ao seu habitat natural.

Devido essencialmente ao clima, nas últimas semanas, cresceu o número de pedidos de remoção deste tipo de cobras do interior de residências, sendo que, até este fim de semana, já se registaram pelo menos dez solicitações aos serviços do CROA.

É importante recordar que a maioria das cobras encontradas neste tipo de situações são inofensivas. As pessoas que as encontram não as devem maltratar, apenas acionar as equipas preparadas para o seu resgate.