Anabela Silva Rocha, de 65 anos, natural e residente em Santo Tirso, está desaparecida desde a passada terça-feira.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a mulher foi vista pela última vez nas imediações da sua residência por um vizinho, que apenas conseguiu descrever que vestia roupa em tons claros.

Desde então, não voltou a ser vista. O telemóvel permanece ligado e contactável, mas ninguém tem respondido às chamadas.

As informações mais recentes indicam que o equipamento está a ser ligado a uma antena de telecomunicações na zona de Lousado, em Vila Nova de Famalicão, o que leva a suspeitar que Anabela Silva Rocha possa encontrar-se naquela área.

Anabela sofre de uma patologia que a obriga a tomar medicação diária, situação que preocupa família e amigos que, de uma forma incansável, participam nas buscas.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar a mulher deve contactar de imediato a PSP ou a GNR.