‘Dona Sofia’, como é carinhosamente tratada, está desaparecida desde a passada quinta-feira, 12 de novembro. A mulher, de 65 anos, foi vista pela última vez na freguesia do Louro, em Famalicão, e a situação já foi reportada às autoridades, tendo a PSP recebido a participação.

Sem residência fixa, Sofia é reconhecida por muitos famalicenses, por andar sempre com os seus pertences em sacos grandes e em carros de compras (trolley’s). Não tem nem usa telemóvel, pelo que não é possível contactá-la.

Há vários anos que assume compromissos para realizar tarefas domésticas a troco de uma compensação financeira, compromissos a que nunca falhou. Os famalicenses que a ajudam desde quinta-feira que não a conseguem localizar, o que agrava a preocupação. Sabe-se também que tem recusado ajuda para lhe ser arranjada um local onde possa pernoitar e guardar os seus pertences.

Apelo à população: Quem tiver visto Sofia ou tiver qualquer informação sobre o seu paradeiro deve contactar as autoridades.