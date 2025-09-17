Apelo: Homem de 44 anos desaparecido em Barcelos

Um homem de 44 anos, residente em Vila Frescainha São Martinho, Barcelos, encontra-se desaparecido desde a madrugada de segunda-feira. Trata-se de António Fernando Fernandes Pereira, que tem cerca de 1,80 metros de altura, olhos azuis e cabelo castanho.
No momento em que foi visto pela última vez, usava calças de ganga, blusão azul-escuro, sapatilhas e transportava uma mochila.
A família alerta que António necessita de medicação diária e pede a quem tenha informações que contacte os números 964 770 721 ou 968 568 519, ou ainda a polícia.