Apelo: Homem de 44 anos desaparecido em Barcelos

Um homem de 44 anos, residente em Vila Frescainha São Martinho, Barcelos, encontra-se desaparecido desde a madrugada de segunda-feira. Trata-se de António Fernando Fernandes Pereira, que tem cerca de 1,80 metros de altura, olhos azuis e cabelo castanho.

No momento em que foi visto pela última vez, usava calças de ganga, blusão azul-escuro, sapatilhas e transportava uma mochila.

A família alerta que António necessita de medicação diária e pede a quem tenha informações que contacte os números 964 770 721 ou 968 568 519, ou ainda a polícia.

Caminhada Solidária para ajudar a Leonor, dia 28 de setembro, em Barcelos

A Leonor é uma menina com 100% de incapacidade que enfrenta desafios diários que exigem cuidados e tratamentos contínuos. Face aos custos inerentes, está a ser organizada a 3ª Caminhada Solidária “Um sorriso para a Leonor”, onde todos os fundos angariados revertem para ajudar a menina a ter acesso às terapias de que necessita.

A iniciativa está agendada para o dia 28 de setembro, às 09h30 e o ponto de partida e chegada é na Igreja Nossa Senhora da Saúde, Monte de Fralães, em Barcelos.

A inscrição tem um custo de 8 euros e pode ser feita aqui.

Para qualquer dúvida ou informação contacte o 967 804 651.

Famalicão: Professor condenado por 62 crimes de abuso sexual é chamado a dar aulas

O professor condenado a oito anos de prisão por dezenas de crimes de abuso sexual voltou a surgir nas listas de colocação de professores e foi atribuído a um agrupamento em Famalicão. O processo judicial ainda decorre, uma vez que a decisão está em fase de recurso.

De acordo com o Ministério da Educação, o professor de Famalicão não está em funções por se encontrar de baixa médica, o que garante que não existe qualquer ligação direta com os estudantes.

Os abusos pelos quais foi condenado ocorreram em 2019, durante ensaios de teatro escolar. Em 2023, o Tribunal de Guimarães responsabilizou-o por mais de uma dezena de vítimas, mas a sentença continua a aguardar confirmação pela Relação.

Famalicão: Adolescentes perseguidas por três homens este domingo à tarde

Duas adolescentes, com 15 anos, afirmam ter sido perseguidas por três homens, este domingo, 14 de setembro, em Famalicão. O episódio ocorreu cerca das 18h00, na Rua Jorge Ferreira da Costa Ortiga, junto às instalações provisórias do Centro de Saúde.

Segundo o relato de uma condutora, as jovens caminhavam na rua, em direção à cidade, a chorar e assustadas. Ao abordá-las, confirmaram que estavam a ser seguidas por três indivíduos num Renault Clio azul que, no momento, se encontrava estacionado nas imediações, com dois homens no interior e um no exterior

A mulher decidiu acolher as adolescentes no carro e deixou-as em segurança no centro da cidade. A situação foi comunicada à PSP, que enviou uma patrulha ao local.

A Cidade Hoje contactou a autoridade policial e aguarda mais esclarecimentos sobre a ocorrência.

Eleições Presidenciais deverão estar marcadas para 18 de janeiro

A SIC avança que o Presidente da República está prestes a definir 18 de janeiro de 2026 como a data das eleições presidenciais.

Na Feira do Livro de Lisboa, em julho, Marcelo Rebelo de Sousa tinha admitido a possibilidade de não avançar com o dia 25 de janeiro, a primeira data apontada, ponderando antecipar o escrutínio em uma semana.

A eventualidade de uma segunda volta é um dos fatores que estará a influenciar a decisão presidencial, que deverá ser anunciada até meados de novembro.

Até agora, são conhecidos seis candidatos à corrida para Belém: Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, António José Seguro, António Filipe, Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo.

Maratona Fotográfica juntou 60 participantes em Famalicão

As ruas de Vila Nova de Famalicão receberam este sábado, 13 de setembro, a 13ª edição da Maratona Fotográfica, organizada pela Associação Caixa de Imagens (ACI).

Participaram cerca de 60 fotógrafos vindos de várias zonas do país, do Porto ao Estoril, passando por Lisboa e Fafe. O desafio consistiu em captar a cidade através de oito temas fotográficos que exploraram recantos, pessoas e detalhes do território famalicense.

Este ano foram atribuídos 2.200 euros em prémios. Além das distinções principais, foi criado o Prémio ValorPneu, em parceria com a Continental, que distinguiu imagens criativas sobre a vida e a “nova vida” dos pneus.

“O balanço não podia ser mais positivo. Desde 2011 assumimos este desafio e queremos continuar a honrar a Maratona. Ficamos de coração cheio ao ver o entusiasmo dos participantes e o apoio dos parceiros. Isso motiva-nos a fazer sempre mais e melhor”, afirmou o presidente da ACI, António Lima.

As melhores imagens seguem agora para apreciação do júri. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá entre outubro e novembro.

Pedro Sousa eleito presidente da Associação de Futebol de Braga

O Presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Braga, José Fernando Alves Pinto, divulgou esta sexta-feira, 12 de setembro, os resultados da Assembleia Eleitoral da instituição.

A votação contou com elevada participação, registando 204 clubes votantes em 217 possíveis, o que corresponde a 94%. Dos 4800 votos totais, foram expressos em urna 4689, uma taxa de 98%.

A Lista A, liderada por Miguel Azevedo, obteve 1450 votos (30,92%), enquanto a Lista B, encabeçada por Pedro Sousa, alcançou 3205 votos (68,35%). Registaram-se ainda 21 votos em branco (0,45%) e 13 nulos (0,28%).

Com estes resultados, José Fernando Alves Pinto declarou vencedora a Lista B. Assim, Pedro Sousa assume a presidência da Associação de Futebol de Braga.