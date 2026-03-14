Apoio de Famalicão traz esperança a quem perdeu quase tudo com a Kristin no centro do país

Este fim de semana, o Núcleo Antas São Tiago da Fraternidade Nuno Álvares, em Vila Nova de Famalicão, realizou a entrega de bens destinados às populações afetadas pela tempestade Kristin.

Com o apoio do Núcleo de Riachos, que disponibilizou um espaço para acolher os donativos, foi possível levar um pouco de esperança a quem passou por momentos tão difíceis. Os bens serão organizados e entregues diretamente a quem mais precisa.

O núcleo de Vila Nova de Famalicão agradece a todos os que contribuíram, tornando possível esta ação de solidariedade.