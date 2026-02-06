Após vencerem em 2025, Bombeiros Famalicenses não participam nas Marchas deste ano

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses não vão participar nas Marchas Antoninas deste ano, depois de terem sido os grandes vencedores da edição de 2025.

A informação foi adiantada à Cidade Hoje pelo presidente da Direção, Amadeu Carneiro, que explica que a decisão se prende com a preparação das comemorações do centenário da corporação, agendadas para o próximo ano.

No âmbito dessa preparação, a corporação decidiu suspender a realização e participação em algumas iniciativas, de forma a concentrar esforços nas celebrações dos 100 anos da instituição.