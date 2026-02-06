Concelho, Sociedade

Após vencerem em 2025, Bombeiros Famalicenses não participam nas Marchas deste ano

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses não vão participar nas Marchas Antoninas deste ano, depois de terem sido os grandes vencedores da edição de 2025.

A informação foi adiantada à Cidade Hoje pelo presidente da Direção, Amadeu Carneiro, que explica que a decisão se prende com a preparação das comemorações do centenário da corporação, agendadas para o próximo ano.

No âmbito dessa preparação, a corporação decidiu suspender a realização e participação em algumas iniciativas, de forma a concentrar esforços nas celebrações dos 100 anos da instituição.

Famalicão: Está marcado mais um jogo do FC Famalicão

A equipa de Hugo Oliveira já tem dia e hora para o jogo com o Rio Ave, da 24.ª jornada da I Liga. A partida com os vilacondenses realiza-se a 1 de março, às 20h30.

Na próxima segunda-feira, o FC Famalicão recebe o Aves SAD, às 18h45; segue-se a visita ao Sporting, no dia 15 deste mês, às 20h30; a receção, a 23 de fevereiro, às 20h15, ao Casa Pia e, depois, a visita a Vila do Conde.

Famalicão: Vale S. Martinho vai participar nas Marchas Antoninas

Este ano, as Marchas Antoninas vão contar com Vale S. Martinho. É o retomar de uma tradição que traz boas memórias à população da freguesia.

A iniciativa é do Grupo Recreativo de Vale São Martinho, que tem o apoio da Junta. «Voltamos para honrar Santo António, padroeiro desta tradição», escreve a direção da Associação. «Marchar é agradecer a quem construiu este caminho antes de nós. É representar a associação. É representar a freguesia, com orgulho, com respeito e com pais», assinala.

Este ano, o tema das Marchas é “Antoninas – Património Cultural Imaterial de Portugal”.

Recorde-se que as Festas Antoninas estão inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial de Portugal desde 2022.

Famalicão: S. Mateus e FC Famalicão lutam pelo título distrital sub-19

A ADC S. Mateus e o FC Famalicão vão disputar a fase de apuramento de campeão distrital de futsal, no escalão sub-19. A primeira jornada joga-se este sábado, com as duas equipas famalicenses a defrontarem-se, às 19h30, no Pavilhão das Lameiras.

Para além das duas formações do concelho, esta fase de campeão conta com o GDR Nun´ Alvares e Desportivo Jorge Antunes B.

O S. Mateus e Famalicão estavam integrados na série B, que a equipa de Oliveira São Mateus venceu, com 38 pontos, enquanto que o FC Famalicão foi segundo, com 26 pontos.

Comprar o essencial no supermercado está cada vez mais caro

O valor do cabaz alimentar alcançou esta semana os 253,09 euros, registando o preço mais alto dos últimos quatro anos.

Dados da DECO Proteste, citados pelo jornal ECO, indicam que, em 2022, este mesmo cabaz custava menos 65,49 euros do que atualmente.

Os aumentos mais significativos verificaram-se na curgete, no novilho para cozer e nos ovos. O cabaz monitorizado reúne mais de 60 produtos alimentares essenciais.

Estudo revela que saúde está em crise: Urgências e atendimento no centro das reclamações

O sistema de saúde português vive uma crise cada vez mais prolongada, indica o Barómetro “O Estado da Saúde em Portugal – 2025”, que aponta falhas persistentes e perda de confiança por parte dos utentes.

Ao longo do ano foram registadas 5.446 reclamações, um aumento de cerca de 2% face a 2024. A maioria das queixas dirige-se ao setor privado, sobretudo por problemas de faturação e tempos de espera elevados. Já no Serviço Nacional de Saúde, apesar de menos reclamações, surgem as situações mais graves, ligadas ao acesso a cuidados e à qualidade do atendimento.

O período de verão foi especialmente difícil, com urgências hospitalares sob forte pressão, em particular na obstetrícia, originando episódios de grande instabilidade e aumento das reclamações.

O relatório conclui que tanto o setor público como o privado estão sobrecarregados e alerta que, sem medidas estruturais, será difícil recuperar a confiança dos portugueses no sistema de saúde.

Oliveira S. Mateus: Reabriu estrada onde autocarro ficou preso

Reabriu esta quinta-feira, a Avenida Dr. Ângelo Vidal Pinheiro, em Oliveira S. Mateus, onde um autocarro ficou preso no início da semana quando o piso cedeu e abriu um buraco de grandes dimensões.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a cavidade foi preenchida com “tubenã” de forma a permitir a circulação automóvel e faltará apenas finalizar a intervenção com alcatrão.