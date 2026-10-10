O desconto aplicado aos combustíveis através do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) vai manter-se até ao final de 2026. A proposta do Governo foi aprovada por unanimidade no Parlamento, esta sexta-feira, 9 de outubro.

A medida surgiu na sequência da subida dos preços provocada pela guerra no Médio Oriente. O mecanismo prevê um desconto quando o preço da gasolina ou do gasóleo aumenta mais de 10 cêntimos por litro, em comparação com os valores da semana de 2 a 6 de março.

O objetivo passa por compensar os consumidores pelo aumento da receita fiscal do Estado resultante da subida dos combustíveis, através da devolução do IVA adicional arrecadado.

O prolongamento produz efeitos desde 30 de junho e mantém o regime em vigor até 31 de dezembro de 2026.

Durante a mesma sessão, os deputados rejeitaram propostas do Chega e da Iniciativa Liberal que defendiam outras alterações à tributação dos combustíveis.