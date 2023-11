Aproveite o sol porque a chuva regressa (em força) na segunda-feira

O município concluiu o Plano e Orçamento para o ano de 2024, propostas que serão discutidas na manhã da próxima segunda-feira, em reunião extraordinária do executivo municipal.

O que a Câmara projeta para 2024 é um orçamento de 163 milhões de euros. Habitação, Educação, Saúde, Desporto, Ambiente e Transportes, são as áreas de maior destaque. O presidente da Câmara fala de um plano responsável, «com disciplina financeira e económica», que atende «aos tempos de elevada incerteza», mas também realça que é um documento «ambicioso».

Na nota de abertura do relatório, Mário Passos reafirma a sua convicção de que o ano de 2024 «representará mais um salto qualitativo no progresso e desenvolvimento de Vila Nova de Famalicão». O edil sustenta a afirmação numa «planificação bem estruturada e numa gestão da maior responsabilidade, predicados bem patentes neste Plano e Orçamento que aponta para um saldo corrente de mais de três milhões de euros, confirmando assim o equilíbrio orçamental do município».

A habitação está entre as prioridades e será também um dos setores a absorver mais dinheiro. O autarca esclarece que o próximo ano ficará marcado pela implementação no terreno dos primeiros resultados das várias medidas já adotadas pela autarquia no âmbito da Estratégia Local de Habitação. Refere-se ao início da construção das novas habitações contratualizadas ao abrigo das Ofertas Públicas de Aquisição lançadas pelas Câmara Municipal, da entrega das primeiras habitações adquiridas e reabilitadas pela autarquia, da constituição de uma bolsa de terrenos municipais para a disponibilização de lotes para autoconstrução a preços mais reduzidos, da promoção do programa municipal de arrendamento acessível “Viver Famalicão, do arranque da construção da Residência de Estudantes no centro urbano, entre outras medidas.

O Plano e Orçamento tem também previsto mais estacionamento na cidade, com a construção do novo parque junto ao Hospital de Famalicão, com o arranque do processo de construção de um silo-auto para a criação de um interface rodoferroviário junto à Estação Ferroviária e de um novo parque de estacionamento junto à Unidade de Saúde Urbana.

A Educação continua a merecer muito destaque do município. Está incluído o arranque da construção das novas Escolas Básicas de Brufe e Arnoso Santa Eulália, a continuação da renovação e ampliação do parque escolar municipal com intervenções em vários equipamentos e estabelecimentos de ensino.

Na Saúde está programado o arranque da construção das Unidades de Saúde Familiar, em Joane e São Miguel-o-Anjo, e iniciam-se os processos para a reabilitação da Unidade de Saúde Urbana e para a construção dos novos Centros de Saúde de Nine, Ruivães e Lousado. O Desporto tem alinhado o novo Skate Parque de Sinçães e o arranque do processo para a beneficiação e ampliação das Piscinas Municipais de Famalicão.

Este documento tem prevista, ainda, a conclusão da rede de abastecimento de água no concelho e intervenções na rede viária, nomeadamente na recuperação das Estradas Municipais mais degradadas, como é o caso da EM572 que liga Ribeirão à freguesia do Louro e da EM574 que liga Oliveira São Mateus a Pedome.

A área dos Transportes representa também um peso significativo no orçamento da autarquia para 2024, ano em que arrancará a operacionalização da MobiAve, com melhoria da rede de transportes no concelho e nas ligações a Trofa e Santo Tirso.

«Rigor, prudência, transparência e equidade intergeracional» são apontados como os principais pilares do orçamento municipal de Famalicão.