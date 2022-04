Aproxima-se o mundial de 2022: Quais são as chances de Portugal ganhar?

Agora é definitivo: Portugal garantiu um lugar no mundial deste ano. Mas quais são as suas chances de ganhar? Especialmente agora, quando a condição física de Ronaldo é questionável.

Após uma vitória de 2-0 sobre a Macedónia do Norte, a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo se classificou para a Copa do Mundo do Catar-2022. Aos 37 anos, o maior jogador da história do futebol português disputará o quinto campeonato mundial da sua carreira embora não tenha sido o personagem decisivo contra o adversário que eliminou a Itália do mundial.

Foi com dois gols de Bruno Fernandes que Portugal, aos 32 e 65 minutos de jogo, garantiu o placar que levará o time ao Catar. Uma surpresa para os portugueses fãs do desporto que apostaram em Ronaldo como artilheiro do jogo em https://betting.com/pt/. Por lá foi possível acompanhar as emoções dos ‘odds’ em tempo real já que os portugueses demoraram a achar sua primeira chance de gol contra a ousadia dos jogadores macedônios!

Mesmo sem contribuir diretamente com gols, CR7 ameaçou fortemente no primeiro tempo e deu o passe para que o meia-atacante do Manchester United dobrasse a vantagem de Portugal aos 66 minutos. Mas aos 37 anos e a disputar aquele que poderá ser o seu último torneio, a contribuição de Ronaldo na Copa ainda é questionável. Saiba o motivo.

Probabilidades baixas

Em 2016, a conquista do Campeonato Europeu representou o primeiro grande troféu da seleção portuguesa. Alguns anos depois, acrescentou a Liga das Nações da Uefa ao ‘hall’ de conquistas. Depois de ser eliminado dos mundiais de 2018 e de 2020 nos oitavos-de-final Portugal ainda anseia a conquista da taça da Copa do Mundo, mas não é um dos favoritos a ganhar o título.

Portugal está de fora dos cinco principais favoritos em várias casas de apostas como no Brasil, França e Alemanha, mesmo contanto com o reforço do jogador do século na equipa. Atualmente Portugal é cotado em 12/1 para vencer a Copa do Mundo de 2022 graças ao resultado ruim de suas recentes exibições e a dificuldade em garantir a vaga no torneio.

A presença de Ronaldo como garantia de um bom desempenho tem sido fortemente questionada e influencia as estatísticas. Além de estar às vésperas de uma aposentadoria, especialistas afirmam que a presença de uma estrela como Ronaldo em campo afeta os demais jogadores. Isto porque o time jogaria como foco no craque, o que desperdiçaria a chance de outras estrelas brilharem no time.

A despistar as especulações

Em entrevista coletiva antes da final do playoff de sua equipa contra a Macedônia do Norte, o capitão de Portugal, rejeitou as especulações de que sua carreira internacional estaria chegando ao fim. O posicionamento do jogador deixou claro que está focado no próximo campeonato e que não é hora para discutir sua aposentadoria quando se tem um grande torneio pela frente!

Quando foi questionado se este será o seu último mundial, Ronaldo disse: “Começo a fazer a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se eu sentir que devo jogar mais, eu vou. Se não, eu não vou. Eu vou decidir, ponto final”.