Arcebispo de Braga preside às celebrações da festa em honra da beata Alexandrina

A Câmara Municipal da Trofa vai homenagear os columbófilos e as sociedades de columbofilia do concelho, na Gala de Encerramento do VII Campeonato Concelhio de Columbofilia, que se realiza este sábado, dia 8 de outubro, pelas 21h30, no Auditório do Fórum XXI. Participa a Orquestra Urbana da Trofa.

Para além das habituais distinções, este ano a Câmara Municipal da Trofa vai homenagear Jaime Azevedo (Sociedade Columbófila Trofense) e Daciano Magalhães (Sociedade Columbófila e Ornitológica do Coronado), por toda a dedicação, bem como pelas suas carreiras na área da columbofilia.

A cerimónia, para além das sociedades columbófilas do concelho, contará com a presença da Associação Columbófila do Distrito do Porto e da Federação Portuguesa de Columbofilia.