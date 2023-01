Arciprestado de Famalicão em festa com a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude vão entrar no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão esta quinta-feira e por cá ficarão até domingo. Trata-se da Cruz peregrina e do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços, e que foram entregues aos jovens pelo Papa João Paulo II.

Estes símbolos encontram-se em peregrinação por todas as dioceses do país, ajudando a melhor preparar a vivência das Jornadas da Juventude, que são em agosto. Chegaram à Arquidiocese de Braga no passado domingo, dia 29 de janeiro, e vão permanecer em Famalicão três dias, contando com várias atividades e celebrações nas diversas paróquias.

Começando por quinta-feira, dia 2 de fevereiro, a receção dos símbolos da JMJ acontece na Igreja de Gondifelos, pelas 21h15, onde será celebrada a Eucaristia, com a bênção das velas, seguida de adoração à cruz. Já no dia 3, os símbolos seguem até à Igreja de Vale S. Cosme, pelas 9h15, contando com um momento de oração e peregrinação pelas paróquias em redor. Pelas 15h00 deste mesmo dia, os símbolos promoverão um momento de adoração e Via Sacra no Centro Paroquial de Riba de Ave, terminando o dia em oração na Igreja de Avidos, a partir das 19h30. Já no sábado, dia 4, os Bombeiros de Famalicão acolhem os símbolos da JMJ, às 10h00, seguindo depois em procissão, acompanhados pela fanfarra de Escuteiros do Agrupamento 291 Calendário até à Igreja de Antas, que conta com um momento de oração, pelas 11h30, e uma tarde recreativa com muitas surpresas e dinâmicas preparadas para os jovens. Pelas 18h00, na Praça – Mercado Municipal, o dia termina em festa com um Sunset com Maria e peregrinação dos símbolos, pelas 21h30, até à Igreja Matriz Nova, com paragem no hospital, permanecendo na Igreja até ao dia seguinte. Por fim, no domingo, dia 5, a Eucaristia tem início às 11h15, seguida da celebração do envio, que seguirão depois para o Arciprestado de Barcelos.