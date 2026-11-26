Tudo começou com uma denúncia, em 2025. A Polícia Judiciária (PJ) recebeu a informação de que um feirante a viver em Barcelos guardava várias armas de fogo e pretendia vendê-las. A investigação acabou por levar à detenção de sete pessoas esta quarta-feira, na operação «Magnum».

De acordo com O Minho, que cita um comunicado da PJ, o feirante usava os contactos da profissão para conseguir armas. Contava com a ajuda de outras pessoas para as comprar e depois vendia-as a clientes do Norte do país.

A PJ de Braga avançou ontem no terreno, com 30 buscas em oito concelhos: Barcelos, Póvoa de Lanhoso, Fafe, Guimarães, Braga, Ponte de Lima, Santo Tirso e Porto. Os inspetores encontraram 15 armas, centenas de munições e outros objetos importantes para a investigação.

Quatro suspeitos já tinham mandados de detenção, passados pelo DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) de Guimarães. Os outros três foram apanhados com armas durante as buscas e ficaram logo detidos.

O grupo, com idades entre os 30 e os 65 anos, está indiciado por tráfico e mediação de armas de fogo e por posse de armas proibidas.

Hoje, os sete detidos vão ser ouvidos por um juiz em Guimarães, que vai decidir se ficam presos ou em liberdade com outras medidas.

A operação contou com o apoio da Diretoria do Norte da PJ.