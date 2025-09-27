Concelho, Região

Armindo Araújo dos Bombeiros Famalicenses alcança o 1º lugar nos “Escadórios da Humanidade”

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses voltaram a marcar presença na exigente prova “Escadórios da Humanidade”, que decorreu este sábado, em Braga, no emblemático Bom Jesus.

O grande destaque vai para o chefe Armindo Araújo, que, com o dorsal 1537, alcançou a primeira posição no seu escalão (I – Veteranos 6 Masculino), completando a subida dos 566 degraus em 07:53 minutos.

Na classificação geral, o bombeiro famalicense garantiu o 111.º lugar, sendo 110.º no setor masculino.

De sublinhar que os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram a única corporação do concelho de Vila Nova de Famalicão a alcançar um pódio.

Deixe um comentário

IPMA sobe o aviso para a região: Vai chover mais do que inicialmente previsto

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou o alerta para o distrito Braga, que passa de amarelo a laranja devido à previsão de chuva mais forte do que o inicialmente esperado.

O aviso laranja vai vigorar entre a meia-noite e as 06:00 de domingo. Até lá, mantém-se o aviso amarelo até às 23:59 deste sábado e novamente entre as 06:00 e as 09:00 de domingo.

O vento também será uma preocupação: o aviso amarelo foi prolongado até às 18:00 de domingo, com rajadas que podem atingir os 90 km/h, sobretudo no litoral e em zonas de maior altitude.

Mau tempo obriga a alterações na Feira Grande de S.Miguel

A Câmara Municipal de Famalicão anunciou alterações na programação da Feira Grande de S. Miguel, motivadas pelas condições climatéricas adversas.

O Concerto de Fado da ACAFADO, previsto para este sábado às 21h00 na Praça Mouzinho de Albuquerque, será transferido para a Praça-Mercado Municipal.

Já a Gala Equestre Miguel da Fonseca, inicialmente marcada para hoje, sábado, às 22h00, na Praça Mouzinho de Albuquerque, foi adiada para domingo, dia 28, às 15h00, mantendo-se no mesmo local.

Famalicão: Três feridos em colisão entre três viaturas e corte da N206 em Outiz

Três pessoas ficaram feridas, na tarde deste sábado, na sequência de uma colisão entre três viaturas, na Avenida Jorge Reis, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h40 e as vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e de Viatodos.

O trânsito na N206 esteve cortado para se procederem às operações de socorro.

Famalicão: Equipa feminina perde primeiro jogo em casa

No jogo em atraso da primeira jornada do nacional da 2.ª divisão, o FC Famalicão perdeu, 1-3, com o Gil Vicente. Na partida disputada na tarde deste sábado, no campo número 2 do Estádio Municipal, a formação famalicense adiantou-se no marcador, mas as gilistas viraram o marcador a seu favor ainda na primeira parte (1-2). Nos segundos 45 minutos houve mais um golo, fixando-se o resultado em 1-3.

Com duas jornadas disputadas, o Famalicão tem 3 pontos. O campeonato regressa a 11 de outubro, com as famalicenses a receberem o Braga B.

Foto arquivo

Famalicão: Mensagem de perseverança no primeiro livro de Maria João Mesquita

O livro de estreia de Maria João Mesquita é apresentado na tarde de 4 de outubro, a partir das 15 horas, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. “A vida acontece no inesperado: devaneios, incertezas e pontas soltas” reúne textos escritos em diferentes momentos da vida da autora, partilhando medos, reflexões e aprendizagens, que, acredita, «podem inspirar e trazer conforto aos leitores».

Maria João escreve sobre a inevitabilidade dos imprevistos e a importância de escolhermos como reagimos às adversidades. Mais do que um livro, a jovem famalicense, de 28 anos, acredita que a obra «é um abraço literário para aqueles momentos em que as respostas parecem distantes e as pontas soltas se tornam novas oportunidades. Espero que os meus leitores não tenham medo do incerto, que se agarrem sempre à força que julgam não ter e que não deixem os sonhos guardados na gaveta».

Para além de celebrar a conquista de um sonho, Maria João confessa que o livro reflete a sua necessidade de «transmitir amor próprio e amor pelos outros». É, em suma, um convite a reflexões várias e à descoberta de novas perspetivas sobre a vida, «transformando obstáculos em oportunidades de crescimento».

Maria João Mesquita é licenciada e mestre em Ciências da Comunicação, com especialização em Informação e Jornalismo pela Universidade do Minho. Atualmente trabalha na área do Marketing, mas a sua experiência profissional inclui passagens por órgãos de comunicação social (locais e nacionais), assim como por empresas e agências de comunicação.

 

Famalicão: Mário Passos denúncia campanha difamatória nas redes sociais

O candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS) que se recandidata a um novo mandato denúncia uma campanha «de ofensas totalmente gratuitas» nas redes sociais.

Mário Passos, na sua página pessoal, nota que as suas publicações têm sido alvo de ofensas «bem reveladoras de quem as profere, com linguagem imprópria e inadmissível». Alerta que muitas são feitas «sob a capa de perfis falsos», lamentando que «existam pessoas que não sabem distinguir a opinião do insulto, que difamam e ofendem sem qualquer fundamento». Escreve, ainda, que nas muitas mensagens «é destilado ódio e rancor para os quais nunca contribui, nem vou contribuir».

O também autarca assegura que nas suas redes sociais «todos os comentários e críticas são válidos», desde que «com linguagem apropriada, não ofensiva e proferida com respeito».

No mais, avisa, que «não são estas manobras ignóbeis que me fazem desviar do foco que realmente interessa: o futuro de Famalicão e a qualidade de vida dos famalicenses».