Armindo Araújo dos Bombeiros Famalicenses alcança o 1º lugar nos “Escadórios da Humanidade”

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses voltaram a marcar presença na exigente prova “Escadórios da Humanidade”, que decorreu este sábado, em Braga, no emblemático Bom Jesus.

O grande destaque vai para o chefe Armindo Araújo, que, com o dorsal 1537, alcançou a primeira posição no seu escalão (I – Veteranos 6 Masculino), completando a subida dos 566 degraus em 07:53 minutos.

Na classificação geral, o bombeiro famalicense garantiu o 111.º lugar, sendo 110.º no setor masculino.

De sublinhar que os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram a única corporação do concelho de Vila Nova de Famalicão a alcançar um pódio.