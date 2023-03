Arquidiocese de Braga afasta padre por alegados abusos sexuais

O Encontro Distrital da Federação das Associações Juvenis decorre este sábado, em Vila Nova de Famalicão, com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, que vai abrir a sessão marcada para as 14h30, na Casa da Juventude. Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, e Vítor Dias, diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude também estarão presentes neste encontro das associações juvenis do distrito.

Organizado pela FAJUB – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga, o encontro contará com a participação de várias associações e entidades ligadas à juventude, para além de atividades culturais e debates sobre temas relevantes para o movimento juvenil.

A FAJUB é uma organização que representa politicamente as associações juvenis do distrito de Braga, junto dos poderes públicos e políticos, regionais e nacionais, de forma a defender os interesses das associações juvenis filiadas. Anualmente realiza atividades para as filiadas visando o fomento e a partilha de boas práticas, destacando a importância do papel do associativismo na educação não formal dos jovens para desenvolver o movimento juvenil da região.