Artur Soares Dias dirige Famalicão-Sporting

O árbitro da AF Porto, Artur Soares Dias, é o escolhido para dirigir o encontro entre o FC Famalicão e o Sporting, da 13.ª jornada, agendado para a noite de domingo, no Estádio Municipal.

Rui Licínio e Paulo Soares são os assistentes e David Silva o quarto árbitro.

No VAR/AVAR: Vítor Ferreira e Nélson Cunha

Nas nomeações para esta jornada há, novamente, um árbitro francês a dirigir um encontro. Será o Vitória SC e Marítimo (domingo, 15h30), por Bastien Dechepy, auxiliado por Brice Le Tellier e Julien Haulbert. O quarto árbitro é João Gonçalves, sendo que no VAR estará Marc Bollengier acompanhado por Yohann Rouinsard. Esta nomeação surge no âmbito do protocolo de cooperação com a Comissão de Arbitragem da Federação Francesa de Futebol e que leva, também, o árbitro Miguel Nogueira (com apoio de Pedro Mota e Pedro Martins) a apitar o Lille, de Paulo Fonseca, contra o Angers para a Ligue 1, na tarde do próximo domingo.