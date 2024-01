Artur Soares Dias no Famalicão x Chaves

A futura Residência Universitária de Vila Nova de Famalicão começa a ser construída no primeiro trimestre do ano. A adjudicação da empreitada às empresas Cari Construtores e Domingos da Silva Teixeira foi aprovada na reunião do executivo municipal, em dezembro passado. «É um passo importante na materialização deste sonho, que permitirá dar melhores condições aos estudantes universitários que escolhem Famalicão para realizar a sua formação superior». refere o Presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

Recorde-se que a infraestrutura ficará instalada no atual edifício dos serviços municipais de Ambiente, junto à Praça D. Maria II, e envolverá um investimento na ordem dos 4,8 milhões de euros. A intervenção contempla a reabilitação e adaptação do edifício principal e a construção de um novo bloco especialmente projetado para fins habitacionais.

Será a primeira residência a ser edificada no município famalicense para dar resposta às quatro instituições de Ensino Superior fixadas no concelho: Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), Universidade do Minho e Universidade Lusíada.

Após a reabilitação e ampliação do edifício, este terá capacidade para instalar 91 residentes, distribuídos por 53 quartos com cinco tipologias diferentes, incluindo quartos e estúdios simples e duplos e quartos adaptados para pessoas com mobilidade condicionada. Para além das unidades habitacionais, o edifício contemplará ainda diversas áreas funcionais, como receção, sala de estudo, espaço de refeição e convício internos e externos, cozinhas, instalações sanitárias, salas técnicas, área de apoio ao pessoal, áreas de gestão, armazenamento e garagem/oficina para bicicletas.

A futura residência dedicará 81% da sua capacidade aos estudantes bolseiros deslocados, o que corresponde a 74 camas.

Este é um investimento financiado pelo Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em parceria com a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação.

Recorde-se que em virtude da instalação do equipamento, a Câmara Municipal transferiu os serviços do Ambiente para as antigas instalações do Serviço de Finanças da cidade, na Rua Ernesto de Carvalho