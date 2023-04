As ferramentas essências para guardar na sua viatura

Portugal possui uma das mais tradicionais e fortes equipas de futebol do mundo. Com uma história cheia de conquistas, craques e momentos inesquecíveis, a seleção portuguesa de futebol representa o seu país com muito orgulho nas competições internacionais.

Se você gosta de dar palpites em casas de apostas desportivas, então, é importante conhecer bem a história da seleção portuguesa, assim como seu momento atual e o que podemos esperar para os próximos anos.

O passado da seleção portuguesa

A seleção portuguesa de futebol disputou seu primeiro jogo oficial em 1921, quando perderam para a Espanha, em Madrid, por 3 a 1. Assim, também teve início uma das maiores rivalidades do futebol mundial, envolvendo as duas equipas da Península Ibérica.

A primeira participação de Portugal num Campeonato do Mundo foi no Campeonato da Inglaterra, em 1966. Naquela ocasião, Eusébio apareceu para o mundo. O astro do Benfica foi considerado o maior jogador do planeta. Para muita gente, Eusébio ainda é o maior jogador português de todos os tempos. Ele balançou a rede nove golos na competição, ajudando Portugal a chegar ao terceiro lugar, a melhor colocação da seleção das Quinas até hoje.

Depois disso, a seleção portuguesa passou por um período de queda, mas voltou-se a destacar no final da década de 90, quando jogadores como Paulo Futre, Sá Pinto, Rui Costa e Luís Figo se destacaram no futebol mundial. Essa geração levou Portugal ao vice-campeonato do Euro 2004, realizada em casa. Além disso, Portugal chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

Nessa época, os portugueses também revelaram Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro e o jogador com mais partidas pela seleção portuguesa. Para muitos especialistas, Ronaldo roubou o título de melhor jogador português de todos os tempos, superando Eusébio em muitos aspectos.

Para muitos lusitanos, o título do Euro de 2016, na França, foi a maior conquista da seleção portuguesa de futebol. Na Final, Portugal venceu a França por 1×0.

Logo em seguida, dois anos depois, os portugueses também levantaram a taça da primeira edição da Liga das Nações da UEFA, superando a Holanda por 1 a 0.

Momento atual da seleção portuguesa

Atualmente, a seleção passa por um período de transição e renovação. Apesar de ainda contar com Cristiano Ronaldo, que aos 38 anos ainda é o astro inalcançável da equipa, novos talentos estão a ser testados para dar mais velocidade e criatividade à equipa. Entre as novas opções estão Bruno Fernandes, João Félix, Bernardo Silva e Diogo Jota.

Sem dúvidas, a eliminação nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar decepcionou muitos apoiantes, principalmente por ser contra a surpreendente seleção de Marrocos.

Desde então, a equipa só fez dois jogos, contra Luxemburgo e Liechtenstein, duas equipas muito fracas para desafiar os portugueses. Por isso, todos ainda desejam ver Portugal a enfrentar equipas mais fortes, para avaliar o momento atual.

O que esperar de Portugal nos próximos anos

A seleção portuguesa de futebol deve continuar a ser uma das principais forças do futebol mundial nos próximos anos. Até ao próximo campeonato do mundo, em 2026, no México, Canadá e Estados Unidos, algumas mudanças no elenco devem ocorrer.

A grande dúvida é até quando a seleção portuguesa contará com Cristiano Ronaldo. Porém, independente disso, Portugal tem-se mostrado capaz de apresentar novas estrelas do futebol mundial. Dessa forma, se você gosta de apostas desportivas, acompanhe a seleção portuguesa e, com certeza, terá ótimas opções para os seus palpites.