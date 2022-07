As melhores ilhas paradisíacas para visitar neste verão

A tecnologia e o futebol andam sempre de mãos dadas. Os maiores clubes do mundo exploram várias estratégias digitais para chegar a mais pessoas e conquistar o coração de cada vez mais adeptos. Fenómenos como as apostas desportivas levaram a que mais fãs de futebol começassem a prestar atenção a campeonatos estrangeiros. Mas as redes sociais também desempenham um papel importante, contribuindo para que o futebol continue a ser o desporto mais popular do mundo.

Reunimos dados relativos ao Instagram, ao Facebook, e ao TikTok para perceber quais são os clubes de futebol mais famosos das redes sociais.

1. Real Madrid

Com mais de 100 milhões de seguidores no Facebook e no Instagram, os gigantes espanhóis do Real Madrid são os reis do futebol nas redes sociais. O clube espanhol é conhecido por ser o clube com mais Ligas dos Campeões e por ser a “casa” de algumas das maiores estrelas do futebol mundial.

No passado recente, passaram pelo Real Madrid astros como Ronaldo, Zidane, Raúl, ou Karim Benzema. A passagem do “nosso” Cristiano Ronaldo pelo clube também ajudou, até porque o português é a figura pública com mais seguidores no Instagram.

2. Barcelona

A rivalidade Real Madrid-Barcelona também se vive nas redes sociais. O clube catalão é (quase) tão famoso como o Real Madrid e também conta com mais de 100 milhões de seguidores no Facebook e Instagram. Nem a saída de Lionel Messi (transferido para o Paris Saint-Germain) abalou a popularidade do Barcelona, que continua a ser um dos clubes mais seguidos do mundo.

3. Manchester United

O atual clube de Cristiano Ronaldo, o Manchester United continua a ser uma das maiores marcas do futebol mundial. No entanto, o desempenho do clube inglês tem sido pouco impressionante nos últimos anos, principalmente desde que o histórico Sir Alex Ferguson anunciou a sua retirada. Ainda assim, o Manchester United conta com mais de 74 milhões de seguidores no Facebook.

4. Paris Saint-Germain

O PSG sempre foi um emblema histórico do campeonato francês, mas tornou-se num fenómeno de popularidade global assim que se tornou num dos clubes mais ricos do mundo. Na última década, passaram por Paris autênticas estrelas do futebol mundial como Zlatan Ibrahimovic, Neymar (o jogador mais caro de sempre), Mbappé, ou Lionel Messi. Tudo isto contribuiu para que o PSG se tornasse no quarto clube mais seguido da atualidade.

Com mais de 23 milhões de seguidores, o PSG é também o clube de futebol com mais seguidores no TikTok.

5. Juventus

A Juventus (outro ex-clube de Cristiano Ronaldo) completa o top 5 e reúne o entusiasmo de mais de 50 milhões de seguidores no Instagram. É de longe o clube mais popular de Itália.

As restantes cinco posições do top 10 são ocupadas maioritariamente por clubes ingleses: o Chelsea, o Liverpool, o Manchester City, e o Arsenal. Na oitava posição surge o Bayern Munique, perene campeão do campeonato da Alemanha.

E em Portugal?

Em Portugal, o clube mais seguido nas redes sociais é o FC Porto. As contas do FCP em redes sociais como o Facebook, o Instagram, o Twitter, e o YouTube contam com cerca de 9 milhões de seguidores, como noticiado pelo jornal O Jogo.