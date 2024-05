As vitórias mais loucas no casino

Durante as várias décadas de história do casino, vários acontecimentos insólitos aconteceram com alguns jogadores

O primeiro casino surgiu em Veneza, Itália, em 1638. A partir daí, a popularidade dos casinos foi sempre crescendo, e suas casas se multiplicando pelo mundo, estando hoje também muito presente no universo digital.

Ao longo da história de sucesso dos casinos, aconteceram muitas vitórias insólitas e incríveis, e algumas delas vamos explorar abaixo.

Uma das mais lendárias histórias de apostas no mundo dos casinos foi a de um jogador russo, que apostou e perdeu sua esposa num jogo de pôquer.

Natural de Murmansk, na Rússia, Andrei Karpov ficou sem fichas para apostar e, por isso, decidiu apostar sua esposa. O jogador perdeu e sua esposa ficou tão zangada que pediu para se divorciar. Sergey Brodov reclamou seu prêmio e ele e Tatiana acabaram por se apaixonar.

Outra história hilariante é a de Sean Connery. Em 1963, quando era mais jovem, apostou no número 17 na roleta, em um casino em Itália.

Errou duas vezes a mesma aposta e, na terceira vez apostando no 17, Sean venceu. Voltou a apostar igual e venceu novamente mais duas vezes. Conseguiu, numa vitória contra todas as probabilidades, perto de 170 mil dólares no mercado de hoje.

Quando o ator interpretou James Bond, no filme Diamonds Are Forever, é replicada no filme essa aposta insólita.

Outra história incrível é a dos alunos do Massachusetts Institute of Technology que venceram o sistema do casino, replicada no filme “21”, de Holywood. Alguns estudantes do MIT usaram seus conhecimentos matemáticos para criar uma fórmula que conseguiu vencer o casino no Blackjack.

Para fazer isso, os alunos fizeram a contagem de cartas. Esta técnica se baseia no facto de perceber se a próxima carta será alta ou baixa. No caso de esperarem uma carta alta, devem aumentar sua aposta.

Apesar de contar cartas ser proibido nos casinos, os jogadores do MIT trabalharam em equipe, para contornar esse problema. Durante muitos anos, estes alunos venceram vários milhões de dólares, tendo mesmo criado uma empresa para gerir seus ganhos.

Em um outro casino, em Monte Carlo, no ano de 1891, um homem conseguiu vencer todas as fichas da mesa na roleta. Nessa noite, o jogador venceu cerca de 500 mil dólares no mercado de hoje. Suas apostas duraram 11 horas e o homem ficou famoso até aos dias de hoje.

Apesar de tudo, sua sorte terminou e, mais tarde, voltou a perder tudo o que tinha vencido nessa noite.

Archie Karas ficou também na história dos casinos, que conseguiu transformar 50 dólares em 40 milhões, em 1992. No casino Horseshoe de Binion, um conhecido seu lhe emprestou 10 mil dólares para jogar a variante de pôquer Razz de apostas altas. Nesse tipo de jogo, a mão mais baixa é a vencedora.

Em apenas três horas, Archie pagou o empréstimo ao seu amigo e continuou jogando. Durante três anos, sua maré de sorte continuou e atingiu os 40 milhões de dólares.

Na variante de pôquer 7-Card-Stud, conseguiu transformar 7 milhões de dólares em 17 milhões.

Kerry Packer, um empresário multibilionário, em 1997, venceu 40 milhões de dólares no MGM Grand Casino, em Las Vegas, nos Estados Unidos da América. Esse jogador jogou seis mãos de Blackjack de cada vez, e cada aposta era de 200 mil dólares.

Os grandes casinos de Las Vegas queriam sempre receber Kerry Packer, pois suas vitórias ou derrotas eram capazes de influenciar as finanças do casino. O jogador ofereceu 1 milhão de dólares apenas em gorjetas.

No ano de 2003, um jogador gastou em 100 nas slots, no Excalibur Las Vegas, vencendo um jackpot de 39,7 milhões de dólares. Essa é uma das maiores vitórias de sempre nos casinos de todo o mundo.

Elmer Sherwin, por sua vez, é dos únicos jogadores no mundo a vencer um jackpot de altos valores por duas vezes. Ao sair do Mirage Las Vegas com 4,6 milhões de dólares em uma vitoria, o jogador fez uma volta ao mundo e, 16 anos depois, voltou a vencer um desses jackpots, com um prêmio de 21 milhões de dólares.

Com o crescimento dos casinos físicos e online nos últimos anos, e com o aumento da variedade de jogos re prémios com a ajuda das novas tecnologias, esse tipo de ganhos são cada vez mais prováveis, agora a qualquer hora e local, com a ajuda da Internet e das melhores plataformas de casino online.