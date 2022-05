ASAE apreende carne e bacalhau impróprios para consumo no valor de 93 mil euros

Procura a simbiose perfeita entre a Natureza e a Cidade para viver? Então conheça o novo edifício Green Plaza Apartments.

Com tipologias T1, T2 e T3, junto ao centro de Vila Nova de Famalicão, este edifício com 56 habitações promete revolucionar o aspeto e o conforto dos apartamentos em geral. A sua construção teve início já no mês de abril e a previsão de conclusão estima-se para junho de 2024, em que estará pronto a habitar.

O seu principal objetivo do Green Plaza Apartments é unir o bem-estar com a presença de elementos naturais, que lhe dá o toque de diferenciação único. O resultado está à vista: um verdadeiro jardim vertical fora do comum, que permite a regular a temperatura e a humidade, com um aspeto premium de todos os ângulos possíveis.

Este empreendimento, comercializado pela Equipa Cristina Carvalho da RE/MAX e localizado na Rua Lino José de Sousa Ferreira (zona residencial do Talvai), tem tudo o que se pode pedir: ótima localização, garagem privativa para todos os apartamentos, acabamentos premium, excelente isolamento térmico e acústico, arquitetura arrojada com rega direta para as floreiras exteriores, ótimos acessos à auto-estrada e outras vias de circulação.

“Um empreendimento deste calibre em Famalicão promete revolucionar o conceito de bemestar familiar e abrir as portas à Natureza… dentro e fora de casa!”, afirma Cristina Carvalho.

A arquitetura deste projeto conta com a assinatura da Trama Arquitetos e a sua promoção está ao encargo da Competro – Investimentos.

Mude a sua vida e reserve já o seu apartamento. Saiba tudo sobre este empreendimento em: https://bit.ly/green-plaza-CC