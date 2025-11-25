Assalto a posto de combustível: Homem em prisão preventiva, mulher com apresentações à polícia

Um homem de 47 anos e uma mulher de 42 anos, detidos na passada quinta-feira em Famalicão na sequência de um assalto a um posto de combustível na VIM, foram esta semana presentes no Tribunal Judicial de Braga.

Ao homem de 47 anos foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, enquanto à mulher de 42 anos foi determinada a obrigação de apresentações trissemanais no posto policial da sua área de residência.

Recorde-se que o assalto foi cometido com recurso a um objeto que parecia ser uma arma, mas que se revelou ser um isqueiro em formato de pistola. No momento da detenção, os suspeitos tinham consigo vários maços de tabaco e 264 euros em numerário.

Ambos receberam tratamento hospitalar devido à dependência de drogas e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.