O município de Famalicão quer elaborar uma estratégia local para as áreas da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para tal, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, reuniu esta terça-feira, com os responsáveis dos estabelecimentos de Ensino Superior e dos Centros Tecnológicos com sede ou presença no concelho de Famalicão.

Entre os projetos municipais para esta área, o município propõe a construção de uma residência de estudantes; a criação de um programa municipal de apoio às empresas para a dupla transição: digital e climática, e a criação de um Green/Eco Park, um parque empresarial para a indústria sustentável.

A Universidade do Minho, a Universidade Lusíada e a Fundação Minerva, a CESPU/Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, o IPCA, o CITEVE, o CeNTI e o TECMEAT foram as entidades parceiras que marcaram presença na reunião do Conselho Estratégico da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que decorreu na Casa do Território.

O edil fez-se acompanhar pelo vereador da Educação e Ciência, Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, que apresentou aos vários parceiros os grandes objetivos, ações e desafios da agenda de governação municipal para esta temática.

«Estamos a falar de uma área de intervenção muito relevante para o desenvolvimento do território e não podemos querer evoluir e definir estratégias de futuro sem o contributo e a reflexão das entidades que aqui estão representadas», referiu Mário Passos na abertura do encontro.

Este foi mais um encontro realizado no âmbito dos “Dias de Famalicão.30” que decorrem até 30 de abril para a elaboração do novo Plano Estratégico do município para o período 2022-2030.

Recorde-se que Famalicão está a imaginar como é que será em 2030. A elaboração do novo Plano Estratégico do município surge pela necessidade de alinhamento da estratégia municipal face às prioridades e recursos das estratégias internacionais e nacionais, nomeadamente os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS” e o novo ciclo de programação europeia, e face ao início de um novo ciclo autárquico.

Os “Dias de Famalicão.30” arrancaram a 26 de março, com o contributo da juventude famalicense. O processo vai praticamente a meio do caminho, com a realização de quase metade das ações propostas. A iniciativa decorre até 30 de abril, com mais encontros comunitários, reuniões de trabalho e de diagnóstico e workshops entre os serviços municipais e entidades parceiras, e vão culminar com a realização de um Painel de Cidadãos, no dia 30 de abril, sob o tema “Imaginar Famalicão em 2030”.