Associação de Dadores de Sangue de Famalicão realiza colheita em S. Tomé de Negrelos

A equipa sénior de hóquei em patins do Riba d`Ave venceu o Famalicense AC, por 6-3, e conquistou a 2.ª edição internacional do Torneio de Famalicão. Prova que decorreu nos dias 20 e 21 de setembro, nos dois pavilhões famalicenses.

Neste derby concelhio, assistiu-se a um bom jogo das duas equipas, tendo em conta a fase de preparação da época em que se encontram. Ao intervalo o Famalicense vencia por 2-3, mas na etapa complementar o conjunto ribadavense almejou a reviravolta e o triunfo final por 6-3.

Na noite de sexta-feira, no Pavilhão Municipal, o FAC aproveitou a ocasião para a sua apresentação aos sócios; no parque das Tílias, em Riba de Ave, a turma local estreou-se perante os seus adeptos. Nas meias-finais, o Famalicense AC levou de vencida a formação galega do Club Dominicos por 5-3; já na vila de Riba de Ave, o conjunto de Raúl Meca venceu o Clube Desportivo da Póvoa por 3-2.

No dia seguinte, o recinto ribadavense recebeu os dois jogos finais do evento. No jogo de atribuição do 3º e 4º lugares, o conjunto poveiro orientado por Vítor Silva venceu os espanhóis do Dominicos por 6-2. A final foi, como já se disse, entre o FAC e o Riba d`Ave.

Riba d’Ave HC/CSJ Group apadrinha apresentação do Deportivo Liceo

O Riba d’ Ave HC/CSJ Group é o convidado de honra da apresentação aos sócios do histórico clube espanhol, Deportivo Liceo, que nesse encontro efetua o derradeiro jogo de pré-temporada e de preparação da Supertaça de Espanha que se realiza na semana seguinte no mítico Palácio dos Desportos do Riazor, na Corunha.

O jogo de preparação está marcado para este sábado, dia 28, com início agendado para as 18horas locais, e no qual Raúl Meca já deverá contar com o internacional angolano Anderson “Nery”, que nas últimas semanas esteve ao serviço da seleção de Angola nos World RollerGames de Itália, disputados em Novara.

Foto: Jorge Ferreira